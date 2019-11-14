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Дана Абызова вновь стала нейрохирургом

14 ноября
2019 год

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14 ноября 2019
Режиссёры Антон Азаров и Сергей Сотниченко приступили к съёмкам второго сезона 24-серийной криминальной мелодрамы «На твоей стороне», основанной на турецком формате канала D «Цена страсти». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего производство продолжения компании «ТРИ-Я-ДА продакшн».

Дана Абызова вновь стала нейрохирургом
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Дана Абызова вернулась к роли нейрохирурга Анастасии Стрелецкой. Её враги, играя роль друзей и благотворителей, становятся ещё более изощрёнными, хладнокровными и хитрыми. Надежда вырваться из плотного кольца преступного окружения разрушается. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить её. Настя теряет дорогих членов семьи, но находит новых родных. Она находит главного человека в своей жизни, но её любовь подвергается серьёзным испытаниям на прочность.

Над вторым сезоном работают две режиссёрско-операторские группы. По словам Антона Азарова, не только главная героиня будет бороться против «системы», но и её любимого Максима Гринчука тоже ждут немалые метаморфозы. «Второй сезон будет отличаться тем, что главный герой проходит этап переосмысления своей жизни, по поводу того, что ему делать дальше и как жить в обществе. Он пытается быть честным человеком, но прежняя жизнь наложила определённый отпечаток. Поэтому вся часть, связанная с приключениями, интригами и криминальными историями, снова легла на Михаила Володенка. Отец и сын станут друг против друга», – поделился режиссёр.

Дана Абызова вновь стала нейрохирургом
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

«Меня покорила эта роль тем, что это не типичный для украинской мелодрамы герой. Я до сих пор разбираюсь в своём персонаже, ведь хочу сделать так, чтобы он не менялся кардинально, а оставался таким, какой есть. Ведь он не подлец и не мерзавец, он справедливый и решительный, пытается действовать честно в любой ситуации. Он умеет брать ответственность не только за себя, но и за своих близких, а это дорогого стоит», – рассказал исполнитель роли Максима Дмитрий Ратомский.

В сериале также заняты Сергей Калантай, Фёдор Гуринец, Евгения Муц, Ирина Мельник, Игорь Рубашкин, Виктория Чепурная и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают операторы-постановщики Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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Дана Абызова вновь стала нейрохирургом фотографии
Дана Абызова вновь стала нейрохирургом фотографии
Дана Абызова вновь стала нейрохирургом фотографии
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