Юбилей Вероники Лэйк

Сегодня, 14 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитой американской актрисы 1940-х Вероники Лэйк.
Констанс Фрэнсис Мари Окелман родилась 14 ноября 1919 года в семье моряка в Бруклине. Выиграв местный конкурс красоты, она приехала в Голливуд со своей матерью в 1938-м. Год спустя дебютировала в кино на студии RKO («Женское общежитие», «Не та комната», «Танцующая студентка»), где после первой же роли привлекла к себе внимание одного из продюсеров Paramount Pictures образом сексапильной блондинки с длинными волосами, закрывающими один глаз, благодаря которому в дальнейшем она и запомнилась зрителям.
У актрисы была репутация человека, с которым сложно работать. После нескольких разногласий Paramount Pictures разорвала с ней контракт, после чего она снималась в средних фильмах, пыталась работать в театре и на телевидении, но не добилась успеха. Через много лет один из репортёров New York Post обнаружил её работающей буфетчицей в одном из отелей Манхэттена, из-за чего актриса вновь попала на страницы газет и привлекла к себе внимание общественности. На этой волне ей удалось вновь попасть на телеэкраны, где она некоторое время была ведущей одной из телепрограмм в Балтиморе. В 1966-м Лэйк засветилась в приключенческом триллере «Шаги по снегу», а в 1970-м на экраны вышел последний фильм с её участием — хоррор «Пир плоти»
Вероника Лэйк умерла в Берлингтоне 7 июля 1973-го от гепатита и почечной недостаточности, вызванной алкоголизмом. Актриса была кремирована, а её прах развеян на побережье Виргинских островов, как она сама и желала. За свой вклад в развитие киноискусства была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.