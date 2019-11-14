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Юбилей Вероники Лэйк

14 ноября
2019 год

Новости кино >>
14 ноября 2019
Сегодня, 14 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитой американской актрисы 1940-х Вероники Лэйк.

Юбилей Вероники Лэйк

Констанс Фрэнсис Мари Окелман родилась 14 ноября 1919 года в семье моряка в Бруклине. Выиграв местный конкурс красоты, она приехала в Голливуд со своей матерью в 1938-м. Год спустя дебютировала в кино на студии RKO («Женское общежитие», «Не та комната», «Танцующая студентка»), где после первой же роли привлекла к себе внимание одного из продюсеров Paramount Pictures образом сексапильной блондинки с длинными волосами, закрывающими один глаз, благодаря которому в дальнейшем она и запомнилась зрителям.

Вероника Лэйк постоянно снималась всего около пяти лет в начале 1940-х годов, но стала неотъемлемой частью истории Голливуда. На её счету 39 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «У каждой женщины есть секрет», «Мне нужны крылья», «Странствия Салливана», «Оружие для найма», «Стеклянный ключ», «Я женился на ведьме», «Звёздно-полосатый ритм», «Сквозь гордость, тоску и утраты», «Синий георгин», «Разве это не романтично?» и другие.

Юбилей Вероники Лэйк
фото: кадр из фильма «Странствия Салливана»

У актрисы была репутация человека, с которым сложно работать. После нескольких разногласий Paramount Pictures разорвала с ней контракт, после чего она снималась в средних фильмах, пыталась работать в театре и на телевидении, но не добилась успеха. Через много лет один из репортёров New York Post обнаружил её работающей буфетчицей в одном из отелей Манхэттена, из-за чего актриса вновь попала на страницы газет и привлекла к себе внимание общественности. На этой волне ей удалось вновь попасть на телеэкраны, где она некоторое время была ведущей одной из телепрограмм в Балтиморе. В 1966-м Лэйк засветилась в приключенческом триллере «Шаги по снегу», а в 1970-м на экраны вышел последний фильм с её участием — хоррор «Пир плоти»

Вероника Лэйк умерла в Берлингтоне 7 июля 1973-го от гепатита и почечной недостаточности, вызванной алкоголизмом. Актриса была кремирована, а её прах развеян на побережье Виргинских островов, как она сама и желала. За свой вклад в развитие киноискусства была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.
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Вероника Лэйк
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Звездно-полосатый ритмМне нужны крыльяОружие для наймаРазве это не романтично?Синий георгинСквозь гордость, тоску и утратыСтеклянный ключСтранствия СалливанаТанцующая студенткаЯ женился на ведьме

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Юбилей Вероники Лэйк фотографии
Юбилей Вероники Лэйк фотографии
Юбилей Вероники Лэйк фотографии
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