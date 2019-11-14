Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка

Марк Уолберг
присоединился к экранизации популярной серии игр Uncharted
. Актёру предстоит воплотить образ наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана, уверяет Variety
.
По иронии судьбы, несколько лет назад за Уолбергом была закреплена роль самого Натана Дрейка в картине, которую собирался поставить Дэвид О. Рассел
. Впоследствии руководство Sony изменило концепцию адаптации, и актёру пришлось освободить своё место подрастающему поколению в лице Тома Холланда
.
Режиссёрское кресло вместо ушедшего в августе Дэна Трахтенберга
занял Трэвис Найт
. За сценарий отвечают Арт Маркум
, Мэтт Холлоуэй
и Рэйф Джадкинс
. Съёмки картины запланированы на начало 2020 года.