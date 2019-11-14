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Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка

14 ноября
2019 год

Новости кино >>
14 ноября 2019
Марк Уолберг присоединился к экранизации популярной серии игр Uncharted. Актёру предстоит воплотить образ наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана, уверяет Variety.

Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка
фото: joblo.com

По иронии судьбы, несколько лет назад за Уолбергом была закреплена роль самого Натана Дрейка в картине, которую собирался поставить Дэвид О. Рассел. Впоследствии руководство Sony изменило концепцию адаптации, и актёру пришлось освободить своё место подрастающему поколению в лице Тома Холланда.

Режиссёрское кресло вместо ушедшего в августе Дэна Трахтенберга занял Трэвис Найт. За сценарий отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Рэйф Джадкинс. Съёмки картины запланированы на начало 2020 года.
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Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка фотографии
Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка фотографии
Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка фотографии
Марк Уолберг воспитает Натана Дрейка фотографии
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