Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х

Пол Томас Андерсон
вновь окунётся в эпоху 1970-х. Согласно Deadline
, у мастера уже готов сценарий для будущей картины, где он выступит в качестве режиссёра, сценариста и продюсера.
В настоящий момент Андерсон озабочен поиском актёров. Съёмки, чей старт запланирован на февраль 2020 года, пройдут в долине Сан-Фернандо, давно облюбованной постановщиком для работы над фильмами.
По сюжету старшеклассник из далёких 70-х оказывается в центре внимания из-за того, что снимается в кино и на телевидении. По сложившейся традиции, это будет лишь одна из взаимосвязанных между собой историй.