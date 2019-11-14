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Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х

14 ноября
2019 год

Новости кино >>
14 ноября 2019
Пол Томас Андерсон вновь окунётся в эпоху 1970-х. Согласно Deadline, у мастера уже готов сценарий для будущей картины, где он выступит в качестве режиссёра, сценариста и продюсера.

Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х
фото: gq.com

В настоящий момент Андерсон озабочен поиском актёров. Съёмки, чей старт запланирован на февраль 2020 года, пройдут в долине Сан-Фернандо, давно облюбованной постановщиком для работы над фильмами.

По сюжету старшеклассник из далёких 70-х оказывается в центре внимания из-за того, что снимается в кино и на телевидении. По сложившейся традиции, это будет лишь одна из взаимосвязанных между собой историй.
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Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х фотографии
Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х фотографии
Пол Томас Андерсон поведает о звезде-старшекласснике 70-х фотографии
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