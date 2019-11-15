«Ну, погоди!» обзаведётся продолжением

У знаменитого мультфильма «Ну, погоди!
» появятся 26 новых серий. Новостью поделилась с журналистами председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
«В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". По нашему плану – 26 новых серий», –
цитирует Слащеву ТАСС
. Первая серия станет доступна в начале лета 2020 года.
По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец
, курирующей сферу культуры, «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».