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«Ну, погоди!» обзаведётся продолжением

15 ноября
2019 год

Новости кино >>
15 ноября 2019
У знаменитого мультфильма «Ну, погоди!» появятся 26 новых серий. Новостью поделилась с журналистами председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

«Ну, погоди!» обзаведётся продолжением

«В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". По нашему плану – 26 новых серий», – цитирует Слащеву ТАСС. Первая серия станет доступна в начале лета 2020 года.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей сферу культуры, «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».
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