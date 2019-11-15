«Яндекс.Студия» включена в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

Продюсерский центр «Яндекс.Студия», занимающийся производством фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD и сервисов «Яндекса», соинвестированием в проекты других киностудий и маркетинговой поддержкой кинорелизов, вступил в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения
. Это первый представитель IT-компании, принятый в АПКиТ. С его вступлением в состав некоммерческой организации, объединяющей ведущих игроков российской кинематографической отрасли, в ней становится 34 участника, уточняет пресс-служба Ассоциации.
«Яндекс.Студия» выступала в роли сопродюсера фильмов «Сторож
», «Селфи
», «Черновик
», «Без меня
» и «Тварь
». В настоящий момент в совместном производстве продюсерского центра и Bubble Studios находится «Майор Гром: Чумной Доктор
».
«Как новый игрок на рынке производства и одновременно самый популярный киносервис в России мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с индустрией создателей контента. Членство в АПКиТ позволит нам укрепить отношения с кинокомпаниями и точнее понимать, как технологии "Яндекса" и данные КиноПоиска могут быть полезны для развития индустрии. Мы готовы делиться экспертизой по интернет-дистрибуции и вместе разрабатывать новые метрики успешных кампаний на стыке онлайна и офлайна», –
заявила генеральный директор «Яндекс.Студии» и директор по контенту сервиса КиноПоиск HD Ольга Филипук
.
По словам председателя правления АПКиТ Сергея Сельянова
, «стремительный рост популярности онлайн-кинотеатров способствует созданию новых кинокомпаний, которые специально для них производят контент, а также начинают работать в партнёрстве с ведущими игроками отрасли. Это даёт новый импульс к развитию индустрии. "Яндекс.Студия" вне сомнений органично включится во все диалоги продюсеров, возглавляющих кинокомпании, которые входят в Ассоциацию. И вместе мы продолжим решать актуальные задачи современной киноиндустрии».