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«Яндекс.Студия» включена в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

15 ноября
2019 год

Новости кино >>
15 ноября 2019
Продюсерский центр «Яндекс.Студия», занимающийся производством фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD и сервисов «Яндекса», соинвестированием в проекты других киностудий и маркетинговой поддержкой кинорелизов, вступил в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения. Это первый представитель IT-компании, принятый в АПКиТ. С его вступлением в состав некоммерческой организации, объединяющей ведущих игроков российской кинематографической отрасли, в ней становится 34 участника, уточняет пресс-служба Ассоциации.

«Яндекс.Студия» выступала в роли сопродюсера фильмов «Сторож», «Селфи», «Черновик», «Без меня» и «Тварь». В настоящий момент в совместном производстве продюсерского центра и Bubble Studios находится «Майор Гром: Чумной Доктор».


«Как новый игрок на рынке производства и одновременно самый популярный киносервис в России мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с индустрией создателей контента. Членство в АПКиТ позволит нам укрепить отношения с кинокомпаниями и точнее понимать, как технологии "Яндекса" и данные КиноПоиска могут быть полезны для развития индустрии. Мы готовы делиться экспертизой по интернет-дистрибуции и вместе разрабатывать новые метрики успешных кампаний на стыке онлайна и офлайна», – заявила генеральный директор «Яндекс.Студии» и директор по контенту сервиса КиноПоиск HD Ольга Филипук.

По словам председателя правления АПКиТ Сергея Сельянова, «стремительный рост популярности онлайн-кинотеатров способствует созданию новых кинокомпаний, которые специально для них производят контент, а также начинают работать в партнёрстве с ведущими игроками отрасли. Это даёт новый импульс к развитию индустрии. "Яндекс.Студия" вне сомнений органично включится во все диалоги продюсеров, возглавляющих кинокомпании, которые входят в Ассоциацию. И вместе мы продолжим решать актуальные задачи современной киноиндустрии».
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