«Газпром-медиа» сделал ставку на авторское кино

«Газпром-медиа» открывает кинокомпанию «Белые ночи», которая сосредоточится на прокате авторского кино. У холдинга уже есть одна прокатная компания — «Централ Партнершип», напоминают «Ведомости
».
По словам гендиректора «ГПМ КИТ» Рафаела Минасбекяна
, новая компания займётся прокатом авторского кино независимо от ЦПШ. В приоритете — работа с отечественными авторскими картинами. Впрочем, примечательные иностранные релизы также в поле зрения «Белых ночей».
«Это бутиковая компания, стартап, мы будем работать примерно с 15 релизами в год», —
уточнил Минасбекян. Кроме того, он объяснил, что ЦПШ специализируется на крупнейших проектах, а потому её команде экономически нецелесообразно заниматься авторским кино, требующим иного подхода в продвижении.