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«Газпром-медиа» сделал ставку на авторское кино

15 ноября
2019 год

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15 ноября 2019
«Газпром-медиа» открывает кинокомпанию «Белые ночи», которая сосредоточится на прокате авторского кино. У холдинга уже есть одна прокатная компания — «Централ Партнершип», напоминают «Ведомости».

Рафаел Минасбекян
фото: adindex.ru

По словам гендиректора «ГПМ КИТ» Рафаела Минасбекяна, новая компания займётся прокатом авторского кино независимо от ЦПШ. В приоритете — работа с отечественными авторскими картинами. Впрочем, примечательные иностранные релизы также в поле зрения «Белых ночей».

«Это бутиковая компания, стартап, мы будем работать примерно с 15 релизами в год», — уточнил Минасбекян. Кроме того, он объяснил, что ЦПШ специализируется на крупнейших проектах, а потому её команде экономически нецелесообразно заниматься авторским кино, требующим иного подхода в продвижении.
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«Газпром-медиа» сделал ставку на авторское кино фотографии
«Газпром-медиа» сделал ставку на авторское кино фотографии
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