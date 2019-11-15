Хабенский, Матвеев и Боярская озвучили VR-боевик

Кино-Театр.Ру
представялет трейлер нового приключенческого фильма в формате VR «Агент Эмерсон»
, режиссером которого выступил Илья Рожков
.
Агент ЦРУ Дэвид Эмерсон становится участником экспериментальной программы – его тело полностью находится под управлением Генерала. Эмерсону предстоит вернуть контроль над своими действиями и с помощью бесстрашной Александры выбраться из секретной лаборатории. Самый сложный из когда-либо снятых VR 3D фильмов дает зрителю возможность самому стать главным героем приключенческого кино и увидеть мир глазами Дэвида Эмерсона.
Главные роли в картине сыграли Линдси Фонсека
, Энтони Джонсон Денисон
, Джон Бернекер
, Люк Хоук
, Расселл Льюис
и Эндрю Бауэн
. Главные роли в русской версии озвучили Елизавета Боярская
, Максим Матвеев
и Константин Хабенский
.
«Агент Эмерсон это тот фильм, который я как зритель ожидал увидеть в VR сразу после приобретения первого VR-шлема
, - рассказал Илья Рожков. - Но только теперь понимаю, почему ничего похожего не было. Работа с любым фильмом подразумевает создание уникального языка для рассказа истории. В случае Агента Эмерсона этот вопрос стоял остро, поскольку Виртуальная Реальность как явление еще не успела выработать свои четкие законы. Мы не хотели адаптировать кино к виртуальной реальности, а искали ответ на вопрос: что такое VR фильм и чем он отличается от традиционного кино? Концепция была разработана: один кадр, длиной в 15 минут, который сделает зрителя участником приключений подобных тем, что мы видим в таких фильмах, как «Миссия Невыполнима» или «Джеймс Бонд». Инноваторами из России была создана камера, сделавшая съемку возможной. А также специалистами из России и США были разработаны программы, открывающие новые возможности для VR в области 3D, объемного звука, цвета и даже музыки. Фильм даже динамически подстраивается под зрителя в реальном времени, для вывода 3D на новый уровень!
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Среди продюсеров ленты значатся Сергей Сельянов
и Василий Григорьев
. В записи саундтрека, который является гибридом оркестровой и электронной музыки, принимала участие известная солистка-виолончелистка Тина Гуо
(«Король Лев»
, «Начало»
, «Чудо-Женщина»
, «Дюнкерк»
).
«Наша команда спроектировала и разработала уникальную систему камер, позволяющую запечатлеть эффект погружения в происходящее на экране от первого лица
, - объяснил супервайзер Сергей Авдеев
. - Все это выглядит как один непрерывный дубль с визуальным охватов в 360° и в формате 3D, позволяя зрителю испытать эффект присутствия. Наша запатентованная камера IC-Cam (Identity Capture Camera) представляет собой целую систему камер, установленных на голове, которая снимает стереоскопическое (3D) видео в 360° без слепых зон. Она плавно фиксирует и передает все движения оператора, так, будто зритель стал героем фильма, а не смотрит его в гарнитуре VR
».
В российский прокат «Агент Эмерсон»
выходит 23 ноября
.