ревью

Новости кино Фрэнк Миллер и Роберт Родригес перезапустят «Город грехов» Они станут шоураннерами сериала.

Новости кино Спайк Ли расскажет новую историю «Ромео и Джульетты» В ней найдется место даже хип-хопу.

Новости кино Ребекка Холл дебютирует в режиссуре В ее дебютной картине сыграют Александр Скарсгард и Тесса Томпсон.

Новости кино Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон Съемки начнутся в следующем году.

Новости кино В сети «Москино» пройдет ретроспектива Мики Таанилы Фильмы финского режиссера можно будет увидеть с 24 по 26 ноября.

Ролики фильмов «Тайна Мосли» В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках свободы.

Обзор сериалов «Доктор Рихтер»-3: Мой адрес не дом и не улица Алексей Серебряков снова ставит диагнозы

Ролики фильмов «Ржев» 1942 год. Ржевская битва. Группе советских солдат поступает приказ удержать деревню любой ценой.