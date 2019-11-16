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В сети «Москино» пройдет ретроспектива Мики Таанилы

16 ноября
2019 год

Новости кино >>
16 ноября 2019
В сети «Москино» с 24 по 26 ноября состоится ретроспектива режиссера, художника и музыканта из Финляндии Мики Таанилы, сообщает пресс-служба сети.

В сети «Москино» пройдет ретроспектива Мики Таанилы
фото: "Москино"

В кинотеатрах «Москино Звезда» и «Москино Юность» будут показаны двенадцать его фильмов (с 35 мм плёнки, цифровых носителей и 3D), две видеоинсталляции, а также классическая картина режиссера Ристо Ярвы 1967 года «Дневник рабочего» – любимый фильм Мики Таанилы. Большинство фильмов будут продемонстрированы в России впервые. Куратором ретроспективы выступает Борис Нелепо.

Кроме того, в рамках тура «Savokasälpä – Экспериментальные музыка и кино из Финляндии» в Культурном центре «Дом» пройдут концерты экспериментально-электронного дуэта Мики Таанилы и Юсси Лехтисало Pakasteet, а также импровизационно-шумового ансамбля Modern Feelings, созданного Антоном Никкиля, соратником и сорежиссером Таанилы. На обоих концертах выступит пионер московской экспериментальной сцены Алексей Борисов.

Мика Таанила начал снимать кино в 1980-е годы и участвовал в крупнейших фестивалях мира (Берлинале, Торонто, Роттердам, Оберхаузен, Карловы Вары). Не менее известен он как художник, чьи работы демонстрировались на Венецианской биеннале, Manifesta и Documenta в Касселе. Наконец, третья ипостась Таанилы – основатель постпанк-группы Swissair (вместе с Антоном Никкиля) и электронного дуэта Pakasteet.
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