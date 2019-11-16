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Спайк Ли расскажет новую историю «Ромео и Джульетты»

16 ноября
2019 год

Новости кино >>
16 ноября 2019
Режиссер Спайк Ли экранизирует графический роман «Принц котов» (Prince of Cats), где по-новому рассказана история «Ромео и Джульетты», сообщает The Hollywood reporter.

Спайк Ли расскажет новую историю «Ромео и Джульетты»

В комиксе, созданном Роналдом Вимберли, шекспировская история рассказана глазами Тибальта, кузена Джульетты, а действие ее развивается в Бруклине 1980-х, где процветает хип-хоп, а Капулетти ведут постоянную борьбу с Монтекки на подпольных битвах на мечах.

Спайк Ли будет не только режиссером фильма, но и одним из авторов сценария, партнером его выступит сам Вимберли.
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Спайк Ли

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