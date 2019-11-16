Спайк Ли расскажет новую историю «Ромео и Джульетты»

Режиссер Спайк Ли
экранизирует графический роман «Принц котов
» (Prince of Cats), где по-новому рассказана история «Ромео и Джульетты», сообщает The Hollywood reporter
.
В комиксе, созданном Роналдом Вимберли
, шекспировская история рассказана глазами Тибальта, кузена Джульетты, а действие ее развивается в Бруклине 1980-х, где процветает хип-хоп, а Капулетти ведут постоянную борьбу с Монтекки на подпольных битвах на мечах.
Спайк Ли будет не только режиссером фильма, но и одним из авторов сценария, партнером его выступит сам Вимберли.