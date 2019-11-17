Алексей Чумаков стал русским «Каслом»

ревью

Губку Боба вместе с друзьями ждет уморительная спасательная миссия по возвращению любимой улитки Гэри домой.

Смотр пройдет с 5 по 12 декабря.

Переговоры с актером находятся на финальной стадии.

Николас Кейдж сыграет самого себя в посвященной его карьере комедии

«Немножко женаты»: Две свадьбы и много похорон

В ее дебютной картине сыграют Александр Скарсгард и Тесса Томпсон.

Съемки начнутся в следующем году.

Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Ролики фильмов

«Тайна Мосли»

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках свободы.