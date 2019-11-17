Алексей Чумаков стал русским «Каслом»

На Пятом канале 25 ноября выйдет российская адаптация популярного зарубежного сериала «Касл», в отечественной версии под названием «Барс» главные роли исполнили Алексей Чумаков и Анна Снаткина, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба Пятого канала
Александр Барс (Чумаков) – автор серии невероятно популярных детективов. Он родился и вырос в Москве. Его мать, роль которой исполнила Лариса Удовиченко, – знаменитая актриса. С детства Александр привык вращаться в театральном мире, жить в веселой богемной атмосфере, свободной от предрассудков, что отразилось на его характере. Состоятельный и привлекательный, со счетами в банках и хорошим домом в престижном районе Москвы, он вращается в высших кругах общества, любимец и любитель женщин. Его «фишка» – ставить подпись на декольте своих фанаток. Он настоящий светский лев. Но вместе с этим, он легкий в общении, лишен высокомерия и легко находит общий язык со всеми без исключения. Герой Чумакова забавный и постоянно попадает в смешные ситуации. Сам Чумаков принципиально не смотрел западный «Касл», чтобы иметь свободу в творчестве.
Полная противоположность Барсу – майор Королёва. Самая молодая женщина-детектив в полиции Москвы. Актрисе Анне Снаткиной без труда удалось сыграть совершенно несентиментальную молодую девушку. Красивую, умную, с прекрасным чувством юмора. Королёва пошла в полицию после смерти матери, дело которой так и не было раскрыто. Героиня Снаткиной отлично стреляет, в совершенстве владеет приемами рукопашного боя и не признает мимолетных увлечений. Она встретила Барса в штыки, поскольку для неё известный писатель – типичный пустозвон и самоуверенный нахал.