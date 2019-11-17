«Школа соблазнения» Алины Рудницкой откроет «Артдокфест» в Москве

Картина рассказывает о женщинах, которые пытаются овладеть искусством соблазнения мужчины – желательно богатого. Семь лет наблюдений за ними складываются в трагикомедию о гендерных ролях и женственности в путинской России. Ранее лента была удостоена специального приза жюри фестиваля «Артдокфест» в Риге.
В Москве смотр пройдет с 5 по 12 декабря в киноцентре «Октябрь». В программе картины основного конкурса, награды между которыми уже распределены на Artdocfest / RigaIFF, множество внеконкурсных тематических секций и специальные показы. Всего за семь дней фестиваля зрители увидят более 150 документальных фильмов из России, Беларуси, Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Румынии, Дании, Нидерландов, США, Германии, Франции, Австрии, Польши, Швеции, Испании и других стран.