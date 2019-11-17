Николас Кейдж сыграет самого себя в посвященной его карьере комедии

Студия Lionsgate собирается заняться производством картины «Невыносимая ноша огромного таланта
» (The Unbearable Weight of Massive Talent), написанной под впечатлением от карьеры Николаса Кейджа
, который и должен сыграть главную роль в фильме, сообщает The Hollywood reporter
.
По сюжету фильма Кейдж, переживающий не лучший этап своей карьеры, пытается отчаянно получить роль в новом фильме Квентина Тарантино
. Рабочий кризис совпадает и с личным – Кейдж не может найти общий язык со своей дочерью-подростком. А еще иногда он разговаривает с «успешной» версией самого себя образца 1990-х. В фильме не обойдется еще и без запутанных криминальных разборок с участием ЦРУ.
Сценарий написали Том Гормикэн
, постановщик комедии «Этот неловкий момент
», и Кевин Эттен, работавший, в частности, над сценарием «Отчаянных домохозяе
к». В тексте «Невыносимой ноши огромного таланта», как утверждает The Hollywood reporter, есть отсылки к «Покидая Лас-Вегас
», «Без лица»
и другим популярным картинам, где играл Кейдж. Сам актер, как утверждают источники издания, остался сценарием доволен и теперь ведет переговоры относительно своего гонорара за работу в этом ироничном проекте.