Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Билл Мюррей снова поработает с Питером Фаррелли

17 ноября
2019 год

Новости кино >>
17 ноября 2019
Актер Билл Мюррей присоединился к веб-сериалу «Сейчас» (The How), который для платформы, ориентированной на короткие видеоформаты, Quibi разрабатывает режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли, сообщает The Hollywood reporter.

Билл Мюррей снова поработает с Питером Фаррелли
фото: berlinale.de

Сериал расскажет о парне, который пытается научиться жить настоящим, чтобы не покончить с собой, как это сделали его брат и отец. Сценарий пишет сам Фаррелли вместе со Стифом ЛеффомДва с половиной человека») и Питом ДжонсомУкраденное лето»). Постановщик «Зеленой книги» также снимет ряд эпизодов сериала, сорежиссером станет его брат Бобби Фаррелли.

Главную роль в проекте исполнит Дэйв Франко, а вот кого сыграет Билл Мюррей пока не сообщается, зато известно, что к актерскому составу будущего сериала также присоединилась Алисса Милано. Мюррей уже работал с братьясм Фаррелли над комедиями «Заводила» и «Тупой и еще тупее».
версия для печати
Ссылки по теме
«Зеленая книга»: Быть или кататься
персоны
Алисса МиланоБилл МюррейБобби ФарреллиПитер ФарреллиДэйв Франко
фильмы
Два с половиной человекаЗаводилаЗелёная книгаТупой ещё тупееТупой и еще тупее 2Украденное лето

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Александр Бранкевич
Дмитрий Брусникин
Людмила Гаврилова
Марк Горонок
Виргиния Кельмелите
Татьяна Мошкова
Стефан Отто
Руслана Писанка
Виктор Семёнов
Лайош Башти
Лесли Бибб
Дэнни ДеВито
Рэйчел Макадамс
Софи Марсо
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен