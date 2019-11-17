Билл Мюррей снова поработает с Питером Фаррелли

Сериал расскажет о парне, который пытается научиться жить настоящим, чтобы не покончить с собой, как это сделали его брат и отец. Сценарий пишет сам Фаррелли вместе со Стифом Леффом («Два с половиной человека») и Питом Джонсом («Украденное лето»). Постановщик «Зеленой книги» также снимет ряд эпизодов сериала, сорежиссером станет его брат Бобби Фаррелли.
Главную роль в проекте исполнит Дэйв Франко, а вот кого сыграет Билл Мюррей пока не сообщается, зато известно, что к актерскому составу будущего сериала также присоединилась Алисса Милано. Мюррей уже работал с братьясм Фаррелли над комедиями «Заводила» и «Тупой и еще тупее».