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«Джокер» собрал миллиард

18 ноября
2019 год

Новости кино >>
18 ноября 2019
Сборы «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли перевалили за миллиард долларов. Согласно Box Office Mojo, картина собрала в мировом прокате 1,016 млрд $. Лента превзошла по показателям вышедший в октябре 2018-го кинокомикс Рубена Фляйшера «Веном», на чьём счету в целом 856,08 млн долларов.

«Джокер» собрал миллиард

В конце октября фильм Филлипса стал самым кассовым релизом с рейтингом R, обойдя предыдущего рекордсмена – «Дэдпул 2» – на три миллиона: 788,1 млн долларов против 785 млн.

На территории Северной Америки «Джокер» собрал 322,5 млн долларов. В российский прокат фильм вышел 3 октября и, по данным ЕАИС, получил 1,8 млрд рублей.
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