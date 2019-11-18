«Джокер» собрал миллиард

Сборы «Джокера
» Тодда Филлипса
с Хоакином Фениксом
в главной роли перевалили за миллиард долларов. Согласно Box Office Mojo
, картина собрала в мировом прокате 1,016 млрд $. Лента превзошла по показателям вышедший в октябре 2018-го кинокомикс Рубена Фляйшера
«Веном
», на чьём счету в целом 856,08 млн долларов.
В конце октября фильм Филлипса стал самым кассовым релизом с рейтингом R, обойдя предыдущего рекордсмена – «Дэдпул 2
» – на три миллиона: 788,1 млн долларов против 785 млн.
На территории Северной Америки «Джокер» собрал 322,5 млн долларов. В российский прокат фильм вышел 3 октября и, по данным ЕАИС
, получил 1,8 млрд рублей.