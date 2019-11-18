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Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном

18 ноября
2019 год

Новости кино >>
18 ноября 2019
Клайв Оуэн присоединился к команде нового сезона антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений», получившего подзаголовок «Импичмент». Актёру предстоит воплотить на малом экране 42-го президента США Билла Клинтона, расставшегося с постом из-за секс-скандала, уверяет Deadline.


В образе проходившей стажировку в Белом Доме Моники Левински, ставшей любовницей Клинтона, предстанет Бини Фелдштейн. Сара Полсон сыграет госслужащую Линду Трипп, раскрывшую связь президента и стажёрки. А Аннали Эшфорд досталась роль Полы Джонс, которой также домогался любвеобильный Клинтон.

Сюжет будет основан на ещё одной книге Джеффри Тубина, чей роман о деле О. Джея Симпсона Мёрфи использовал для первого сезона телешоу. Съёмки «Импичмента» стартуют в марте, а покажут его на канале FX.
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Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном фотографии
Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном фотографии
Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном фотографии
Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном фотографии
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