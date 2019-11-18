Клайв Оуэн станет Биллом Клинтоном

Клайв Оуэн
присоединился к команде нового сезона антологии Райана Мёрфи
«Американская история преступлений
», получившего подзаголовок «Импичмент
». Актёру предстоит воплотить на малом экране 42-го президента США Билла Клинтона
, расставшегося с постом из-за секс-скандала, уверяет Deadline
.
В образе проходившей стажировку в Белом Доме Моники Левински
, ставшей любовницей Клинтона, предстанет Бини Фелдштейн
. Сара Полсон
сыграет госслужащую Линду Трипп
, раскрывшую связь президента и стажёрки. А Аннали Эшфорд
досталась роль Полы Джонс
, которой также домогался любвеобильный Клинтон.
Сюжет будет основан на ещё одной книге Джеффри Тубина
, чей роман о деле О. Джея Симпсона
Мёрфи использовал для первого сезона телешоу. Съёмки «Импичмента» стартуют в марте, а покажут его на канале FX.