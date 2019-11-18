Владимир Данай пробудит в себе «Гения»

По сюжету мошенник Феликс (Сланевский), обладающий феноменальной памятью, пытается исчезнуть из Владивостока, где уже несколько лет работает на местного криминального авторитета Остапова (Титков). Но люди Остапова преследуют девушку Феликса, и во время погони она погибает. Феликс понимает, что его показания – это его смертный приговор. Безнаказанно обрушить криминальный бизнес на сотни миллионов долларов не позволят никому. Поэтому Феликс предлагает полковнику ФСБ дать показания на Остапова, пользуясь программой защиты свидетелей. Его перевозят в Санкт-Петербург, меняя внешность, паспорт и жизнь. Теперь он Сергей (Данай) и совершенно другой человек. Герой понимает, что начать с нуля жизнь будет сложно, но случайность приводит его в страховую фирму, куда он устраивается на работу. Благодаря тонкому уму, проницательности и наблюдательности, Сергей решает самые сложные вопросы, наживая при этом новых врагов.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основными локациями стали главные архитектурные объекты Северной столицы.
«Прежде всего, меня заинтересовала роль: это человек, который начинает жить с нуля, и для меня как актёра это был интересный эксперимент. Это человек, у которого с одной стороны рухнула вся его прошлая жизнь, а с другой – всё только начинается: в другом городе, с другими людьми, с другим именем и даже новым лицом. Это как заново родиться. И, конечно, режиссёр Ольга Кандидатова, с которой мы познакомились на пробах – они, кстати, длились восемь часов. Со мной такое, признаться, впервые. Обычно всё гораздо быстрее, но тут сразу стало понятно, что это серьёзный проект. Плюс студия "Панорама", мы уже работали вместе, со всеми ребятами были знакомы. Так что, здесь всё манило и звало. Санкт-Петербург открылся для меня совершенно с другой стороны: до этого мне казалось, что там только "стреляться" хорошо, но теперь Питер – мой любимый город. Именно на съёмках этого проекта я научился носить пиджак, до этого я терпеть его не мог. Но на площадке так привык, что выходя из кадра и переодеваясь в обычную одежду думаю, что что-то не так – всегда хотелось вновь надеть пиджак», – поделился своими впечатлениями исполнитель главной роли Владимир Данай.