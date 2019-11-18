ревью

Владимир Данай пробудит в себе «Гения»

Главный отрицательный герой «Женского доктора» – об обаянии Чернова, работе с новыми актерами и соотношении кино и театра

Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным»

Лайфстайл

«Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом

Всё, что вы хотели знать о Софье Павловне