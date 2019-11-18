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«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат

18 ноября
2019 год

Новости кино >>
18 ноября 2019
На завершившемся на этой неделе в Санта-Монике крупнейшем в мире Американском кинорынке ведущие московские кинокомпании договорились о дистрибуции своей продукции в более чем 50 стран мира.

«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат
фото: Пресс-служба Московского экспортного центра

Согласно пресс-службе Московского экспортного центра, представившего отечественную продукцию в США под единым брендом Created in Moscow в рамках специальной программы, российская анимация установила рекорд по сделкам на AFM. Студия «Колобанга» договорилась о выходе полнометражного мультфильма «Колобанга. Привет, Интернет!» в кинопрокат и на ТВ в США, странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия и другие) и Италии. О своей готовности к дистрибуции и ко-продакшену анимационного фильма «Netski. Вселенная Сети», заявили компании из США, Великобритании, Китая, Канады и Италии.

На кинорынке были проданы последние незакрытые территории – Япония и Тайвань – по проекту компании «Лицензионные бренды» – «Большому путешествию». На последнем этапе согласования находится сделка с Францией. AFM нашёл американского дистрибьютора и для анимационной ленты «Полное погружение», права на которую ранее были приобретены в 25 странах. «Пиноккио» также покажут в странах бывшей Югославии и Южной Африке – в дополнение к десяти ранее закрытым территориям.

«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат
фото: кадр из фильма «Вторжение»

Большой интерес вызвало и игровое кино. По проекту Art Pictures Studio «Вторжение» в ближайшее время будет закрыта сделка на территорию Северной Америки, Австралии и Великобритании. В Северной Америке и Великобритании у фильма будет ограниченный кинопрокат. На AFM также закрыты продажи по фильму Фёдора Бондарчука в страны Ближнего Востока и Республику Корея. В финальной стадии находятся переговоры по продаже прав в Китае, где студия получила два крупных предложения.

All Media обсуждает дистрибуцию проектов «Герой» Карена Оганесяна с закупщиками из Франции, Италии и США, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова – с байерами из Италии, а права на историческую драму «Тобол» Игоря Зайцева уже проданы в Великобританию. Права на показ военного фильма «Ржев» Игоря Копылова, представленного на кинорынке компанией Mars Media, проданы в Германию и Северную Америку, Францию, Японию и Республику Корея.

«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат
фото: кадр из фильма «Ржев»

Компания Russian World Vision провела на AFM переговоры с более чем 70 компаниями из США, Канады, Латинской Америки, Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. В частности, «Сторож» Юрия Быкова заинтересовал закупщиков из Латинской Америки, Франции, Германии, Китая и других стран. На «Болевой порог» Андрея Симонова, права на который уже закрыты на территорию Латинской Америки, франкоговорящих и италоговорящих территориях, компания получила предложение от Китая.

Представители RFG Distribution отметили интерес зарубежных байеров из Италии, Словакии, Китая и Кореи к военным лентам и российско-казахской продукции. На AFM также нашли дистрибьюторов проекты Premier Studios, «Среда», Mint Films International, Vega Film, «Арк Пикчерс», «Революция фильм» и «Планета Информ».
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Фёдор БондарчукЮрий БыковИгорь ЗайцевАлексей КозловИгорь КопыловКарен ОганесянАндрей Симонов
фильмы
Болевой порогБольшое путешествиеВторжениеГеройКолобанга. Привет, Интернет!РжевСпасти ЛенинградСторожТобол

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«Вторжение»
«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат фотографии
«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат фотографии
«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат фотографии
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