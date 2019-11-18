«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат

На завершившемся на этой неделе в Санта-Монике крупнейшем в мире Американском кинорынке ведущие московские кинокомпании договорились о дистрибуции своей продукции в более чем 50 стран мира.
фото: Пресс-служба Московского экспортного центра
Согласно пресс-службе Московского экспортного центра, представившего отечественную продукцию в США под единым брендом Created in Moscow в рамках специальной программы, российская анимация установила рекорд по сделкам на AFM. Студия «Колобанга» договорилась о выходе полнометражного мультфильма «Колобанга. Привет, Интернет!» в кинопрокат и на ТВ в США, странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия и другие) и Италии. О своей готовности к дистрибуции и ко-продакшену анимационного фильма «Netski. Вселенная Сети», заявили компании из США, Великобритании, Китая, Канады и Италии.
На кинорынке были проданы последние незакрытые территории – Япония и Тайвань – по проекту компании «Лицензионные бренды» – «Большому путешествию». На последнем этапе согласования находится сделка с Францией. AFM нашёл американского дистрибьютора и для анимационной ленты «Полное погружение», права на которую ранее были приобретены в 25 странах. «Пиноккио» также покажут в странах бывшей Югославии и Южной Африке – в дополнение к десяти ранее закрытым территориям.
фото: кадр из фильма «Вторжение»
Большой интерес вызвало и игровое кино. По проекту Art Pictures Studio «Вторжение» в ближайшее время будет закрыта сделка на территорию Северной Америки, Австралии и Великобритании. В Северной Америке и Великобритании у фильма будет ограниченный кинопрокат. На AFM также закрыты продажи по фильму Фёдора Бондарчука в страны Ближнего Востока и Республику Корея. В финальной стадии находятся переговоры по продаже прав в Китае, где студия получила два крупных предложения.
Компания Russian World Vision провела на AFM переговоры с более чем 70 компаниями из США, Канады, Латинской Америки, Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. В частности, «Сторож» Юрия Быкова заинтересовал закупщиков из Латинской Америки, Франции, Германии, Китая и других стран. На «Болевой порог» Андрея Симонова, права на который уже закрыты на территорию Латинской Америки, франкоговорящих и италоговорящих территориях, компания получила предложение от Китая.
Представители RFG Distribution отметили интерес зарубежных байеров из Италии, Словакии, Китая и Кореи к военным лентам и российско-казахской продукции. На AFM также нашли дистрибьюторов проекты Premier Studios, «Среда», Mint Films International, Vega Film, «Арк Пикчерс», «Революция фильм» и «Планета Информ».