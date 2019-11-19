«Сказочный патруль» принял в свои ряды пятую волшебницу

Вселенная популярного детского мультсериала «Сказочный патруль» пополнится новым персонажем. Пятая волшебница — Алиса — появится уже в 37-й серии, премьера которой состоится 22 ноября в приложении «Мульт». Об этом сообщает компания «Цифровое Телевидение», заказавшая производство сериала анимационной студии «Паровоз».
Алиса — активная, быстрая, яркая и эффектная. Она модница с завышенным мнением о себе, её женственность переходит в манерность. Гордячка, которая не любит признавать свою неправоту, но при всех недостатках характера она умеет ценить дружбу и хорошее расположение к себе. Волшебное свойство — хранительница времени.
фото: Пресс-служба компании «Цифровое Телевидение»
«Мы ввели в компанию юных волшебниц пятую героиню, хранительницу времени Алису, потому что друзья — это всегда прекрасно, и их не бывает слишком много. Наши девочки (Алёнка, Снежка, Маша и Варя) всегда открыты для новой дружбы. Они с радостью принимают в свою компанию весёлую и немного эксцентричную Алису. С ней их приключения в Волшебном городе становятся ещё удивительнее и интереснее. А Алиса, как местная жительница, откроет подругам множество тайн Волшебного мира», — рассказала главный автор студии «Паровоз» Мария Парфёнова.
«Сказочный патруль», ставший в 2017-м лауреатом Национальной анимационной премии «Икар», повествует о приключениях девочек-волшебниц: Алёнки, Вари, Маши и Снежки. История начинается в городе Мышкин, где героиням предстоит пройти ряд испытаний и приключений, чтобы стать сплочённой командой, которая защищает заповедник сказок. Вместе они учатся дружбе, взаимовыручке и ответственности за свои поступки.