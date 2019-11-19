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Александр Паль и Виктор Сухоруков сыграют в фильме про Чикатило

19 ноября
2019 год

Новости кино >>
19 ноября 2019
Про небезызвестного советского серийного убийцу Андрея Чикатило снимут новое кино. Это будет детектив «Казнь» от российской кинокомпании «Хайп», рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

По словам Стюарта, проектом заинтересовались «артисты категории "А"». Из актёрского состава он упомянул Александра Паля и Виктора Сухорукова, которые «уже дали согласие сыграть в фильме». Палю проект показался «в наше время крепким, качественным и крутым».


Производственный бюджет картины – 100 млн рублей. Лента позиционируется как вымышленная, несмотря на рассказ о реальном маньяке. Основой послужат переосмысленные материалы по делу Чикатило, а в историю расследования войдут многие ходы и нюансы дела. Как отметил режиссёр и сценарист Лади Кватания, «фильм решён не в линейной подаче, его главная мысль: чтобы победить зло, надо стать ещё большим злом».

В очной защите принимают участие 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие киноленты оценивает Экспертный совет Фонда кино. Победителей объявят через несколько недель.
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