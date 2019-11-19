Александр Паль и Виктор Сухоруков сыграют в фильме про Чикатило

Про небезызвестного советского серийного убийцу Андрея Чикатило
снимут новое кино. Это будет детектив «Казнь
» от российской кинокомпании «Хайп», рассказал продюсер Илья Стюарт
на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино
.
По словам Стюарта, проектом заинтересовались «артисты категории "А"»
. Из актёрского состава он упомянул Александра Паля
и Виктора Сухорукова
, которые «уже дали согласие сыграть в фильме»
. Палю проект показался «в наше время крепким, качественным и крутым»
.
Производственный бюджет картины – 100 млн рублей. Лента позиционируется как вымышленная, несмотря на рассказ о реальном маньяке. Основой послужат переосмысленные материалы по делу Чикатило, а в историю расследования войдут многие ходы и нюансы дела. Как отметил режиссёр и сценарист Лади Кватания
, «фильм решён не в линейной подаче, его главная мысль: чтобы победить зло, надо стать ещё большим злом»
.
В очной защите принимают участие 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие киноленты оценивает Экспертный совет Фонда кино. Победителей объявят через несколько недель.