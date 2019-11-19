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Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью

19 ноября
2019 год

Новости кино >>
19 ноября 2019
Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Иван Колесников снимаются в романтической комедии режиссёра и сценариста Марии Шульгиной «Роза чайная». Об этом сообщила продюсер Наталья Мокрицкая, представлявшая компанию «Новые люди» на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью
фото: pobeda26.ru

Шульгина рассказала, что фильм затронет больную тему для женщин − страх перед старением. По сюжету молодая певица в исполнении Ходченковой прибывает на Кавказские Минеральные воды и встречает здесь свою любовь. В планах авторов кассовые сборы в пределах 200 млн рублей, картину выпустят в прокат в 2020 году. Первые съёмки ленты уже прошли на Кавказе.

Ходченкова также изъявила желание сыграть главную роль в чёрной комедии дебютантки Юлии Трофимовой «Я убила мужа», которую на питчинге представила компания «2Д Целлулоид».
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Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью фотографии
Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью фотографии
Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью фотографии
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