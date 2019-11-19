Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью

Светлана Ходченкова
, Максим Лагашкин
и Иван Колесников
снимаются в романтической комедии режиссёра и сценариста Марии Шульгиной
«Роза чайная
». Об этом сообщила продюсер Наталья Мокрицкая
, представлявшая компанию «Новые люди» на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино
.
Шульгина рассказала, что фильм затронет больную тему для женщин − страх перед старением. По сюжету молодая певица в исполнении Ходченковой прибывает на Кавказские Минеральные воды и встречает здесь свою любовь. В планах авторов кассовые сборы в пределах 200 млн рублей, картину выпустят в прокат в 2020 году. Первые съёмки ленты уже прошли на Кавказе.
Ходченкова также изъявила желание сыграть главную роль в чёрной комедии дебютантки Юлии Трофимовой
«Я убила мужа
», которую на питчинге представила компания «2Д Целлулоид».