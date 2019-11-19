Сергей Безруков займётся «делом Бейлиса»

Анна Матисон
поставит историческую судебную драму с Сергеем Безруковым
в главной роли. Об этом стало известно в ходе очной защиты проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино
.
По словам продюсера Андрея Савельева
, «рабочее название фильма − "Дело Бейлиса", но мы приняли решение назвать его "Кровавый навет"»
.
Зрителям поведают о нашумевшем громком судебном процессе Российской Империи, известном под названием «дело Бейлиса», чьим фигурантом стал еврей Менахем Мендель Бейлис
, в 1911 году обвинённый в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского
. Безрукову предстоит воплотить образ адвоката.
Фильм кинокомпании «Север», вызвавший интерес у европейских дистрибьюторов, может обзавестись французскими и сербскими сопродюсерами. Российским прокатчиком создатели видят WDSSPR Sony. Бюджет − 103 млн рублей, предполагаемые сборы − 200 млн рублей.