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Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном

19 ноября
2019 год

Новости кино >>
19 ноября 2019
Amazon приступил к разработке второго сезона «Властелина колец». При этом первый ещё даже не вышел, уточняет Deadline.

Это стало возможно из-за почти полугодового перерыва, на который грядущее телешоу, получившее статус самого дорогого в истории сериала, уйдёт после съёмок двух первых эпизодов. За это время компании предстоит оценить качество отснятого материала, а сценаристы пропишут сцены для второго сезона. В итоге перерыв между сезонами будет не таким уж сильным, а съёмочной группе удастся снять их почти одновременно.

Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном

Первый сезон сериала по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. В нём сыграют Джозеф Моул, Уилл Поултер и Маркелла Кавена. На создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.

Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона. В продюсерский состав включены Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли, Шэрон Таль Игуадо, Дженнифер Хатчисон, Джейсон Кэхилл и Джастин Дабл. Четверо последних являются не только исполнительными продюсерами, но также приложили руку к сценарию, который написали Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.
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Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном фотографии
Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном фотографии
Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном фотографии
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