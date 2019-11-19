Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном

Amazon приступил к разработке второго сезона «Властелина колец
». При этом первый ещё даже не вышел, уточняет Deadline
.
Это стало возможно из-за почти полугодового перерыва, на который грядущее телешоу, получившее статус самого дорогого в истории сериала, уйдёт после съёмок двух первых эпизодов. За это время компании предстоит оценить качество отснятого материала, а сценаристы пропишут сцены для второго сезона. В итоге перерыв между сезонами будет не таким уж сильным, а съёмочной группе удастся снять их почти одновременно.
Первый сезон сериала по мотивам произведений Джона Толкина
расскажет о молодости короля Арагорна. В нём сыграют Джозеф Моул
, Уилл Поултер
и Маркелла Кавена
. На создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.
Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона
. В продюсерский состав включены Линдси Вебер
, Брюс Ричмонд
, Джин Келли
, Шэрон Таль Игуадо
, Дженнифер Хатчисон
, Джейсон Кэхилл
и Джастин Дабл
. Четверо последних являются не только исполнительными продюсерами, но также приложили руку к сценарию, который написали Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
.