Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино

Фонду кино предоставили право на 100-процентное финансирование проектов. Это касается детских, семейных и анимационных лент, сообщается на сайте
организации. До этого момента Фонд не мог покрывать более 70 % бюджета фильма.
Соответствующие изменения и дополнения на основании решения совета Фонда кино внесены в документ «Порядок и условия предоставления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального бюджета, на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с производством национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов», утверждённый приказом № 82 от 7 августа текущего года.
Кроме того, Фонд увеличил срок производства уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссёров-мультипликаторов до пяти лет. А «ведущий режиссер-мультипликатор», как написано в Порядке, «может быть как режиссером-постановщиком, так и художественным руководителем»
мультфильма.