Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино

19 ноября
2019 год

Новости кино >>
19 ноября 2019
Фонду кино предоставили право на 100-процентное финансирование проектов. Это касается детских, семейных и анимационных лент, сообщается на сайте организации. До этого момента Фонд не мог покрывать более 70 % бюджета фильма.

Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино
фото: life.ru

Соответствующие изменения и дополнения на основании решения совета Фонда кино внесены в документ «Порядок и условия предоставления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального бюджета, на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с производством национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов», утверждённый приказом № 82 от 7 августа текущего года.

Кроме того, Фонд увеличил срок производства уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссёров-мультипликаторов до пяти лет. А «ведущий режиссер-мультипликатор», как написано в Порядке, «может быть как режиссером-постановщиком, так и художественным руководителем» мультфильма.
версия для печати
Ссылки по теме
Сергей Безруков займётся «делом Бейлиса»
Светлана Ходченкова отправится на Кавказ за любовью
Александр Паль и Виктор Сухоруков сыграют в фильме про Чикатило
Поиск по меткам
Фонд кино

фотографии >>
Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино фотографии
Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино фотографии
Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино фотографии
Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова (II)
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Татьяна Пискарёва
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Кэтлин Куинлэн
Карлос Лопес Моктесума
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен