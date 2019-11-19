Паулина Андреева превратится в Веру Холодную

Паулина Андреева
сыграла Веру Холодную
в сериале Авдотьи Смирновой
, посвящённом русскому артисту, композитору и певцу Александру Вертинскому
. Об этом стало известно в одном из выпусков передачи «Кино в деталях
», в котором Фёдор Бондарчук
взял интервью у режиссёра и сценариста Анны Пармас
.
Сценарий к грядущей биографической драме Смирнова и Пармас писали почти два года, в нём присутствуют 238 персонажей. В настоящий момент съёмочный период насчитывает 100 дней. По словам Пармас, сериал «визуально очень получается... Женщины там − глаз не оторвать. И мужчины в шляпах и костюмах. Я когда смотрю, думаю: "Господи, почему мужчины перестали носить шляпы. Это так красиво"»
.
В образе главного героя перед нами предстанет Алексей Филимонов
, у которого получается «нежный персонаж»
и «чистый герой»
, считает Пармас. Семья Вертинских благосклонно отнеслась к сценарию.