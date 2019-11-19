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Паулина Андреева превратится в Веру Холодную

19 ноября
2019 год

Новости кино >>
19 ноября 2019
Паулина Андреева сыграла Веру Холодную в сериале Авдотьи Смирновой, посвящённом русскому артисту, композитору и певцу Александру Вертинскому. Об этом стало известно в одном из выпусков передачи «Кино в деталях», в котором Фёдор Бондарчук взял интервью у режиссёра и сценариста Анны Пармас.


Сценарий к грядущей биографической драме Смирнова и Пармас писали почти два года, в нём присутствуют 238 персонажей. В настоящий момент съёмочный период насчитывает 100 дней. По словам Пармас, сериал «визуально очень получается... Женщины там − глаз не оторвать. И мужчины в шляпах и костюмах. Я когда смотрю, думаю: "Господи, почему мужчины перестали носить шляпы. Это так красиво"».

В образе главного героя перед нами предстанет Алексей Филимонов, у которого получается «нежный персонаж» и «чистый герой», считает Пармас. Семья Вертинских благосклонно отнеслась к сценарию.
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