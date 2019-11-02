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Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября

2 ноября
2019 год

Новости кино >>
2 ноября 2019
Третий сезон сериала «Доктор Рихтер» с Алексеем Серебряковым в главной роли выйдет 11 ноября, сообщает пресс-служба канала «Россия 1».

Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября

В продолжении популярного сериала доктор Андрей Александрович Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики вновь разгадывают, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасают человеческие жизни.

Рихтер – настоящий профессионал и даже гений своего дела. Его интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история – это спор науки с человеческими слабостями, разума – с самой природой.

Режиссером продолжения выступил Антон Борматов. В сериале сыграли Анна Михалкова, Полина Чернышова, Павел Чинарев, Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Артур Смольянинов, Ксения Кутепова, Алёна Бабенко и другие.
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Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября фотографии
Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября фотографии
Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября фотографии
Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября фотографии
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