Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября

Третий сезон сериала «Доктор Рихтер
» с Алексеем Серебряковым
в главной роли выйдет 11 ноября, сообщает пресс-служба канала «Россия 1».
В продолжении популярного сериала доктор Андрей Александрович Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики вновь разгадывают, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасают человеческие жизни.
Рихтер – настоящий профессионал и даже гений своего дела. Его интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история – это спор науки с человеческими слабостями, разума – с самой природой.
Режиссером продолжения выступил Антон Борматов
. В сериале сыграли Анна Михалкова
, Полина Чернышова
, Павел Чинарев
, Дмитрий Ендальцев
, Виталий Хаев
, Артур Смольянинов
, Ксения Кутепова
, Алёна Бабенко
и другие.