Павел Прилучный стал современным Чацким

Актер Павел Прилучный исполнил роль современного Чацкого в веб-сериале «Горе от ума», премьера которого состоится 15 ноября, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба веб-сериала "Горе от ума"
В новой трактовке знаменитого произведения Грибоедова Чацкий – популярный интернет-блогер с огромным количеством подписчиков, который неожиданно погибает. Следователю по особым делам Порфирию Петрову (Федор Лавров) поручено в кратчайшие сроки выяснить все детали смерти Чацкого, так как его похороны могут спровоцировать общественные волнения и беспорядки. Выясняется, что Чацкий своими расследованиями и открытым хейтерством нажил себе довольно много врагов, каждый из которых становится подозреваемым. Усугубляет ситуацию смерть в прямом эфире блогера N2 – Базарова (Сергей Медведев), а также пропажа из морга тела Чацкого. У Порфирия есть всего три дня, чтобы разобраться во всем происходящем в этом мире, а также в его виртуальной изнанке.
«Мы задумали создать целый мир – в известном смысле нашу альтернативу вселенной Marvel. Рассматривая успех вселенных DC и Marvel, мы пришли к выводу, что кроется он в трех вещах: во-первых, это материал, на котором выросло несколько поколений, во-вторых, это интересные герои, и в-третьих, это хорошие истории, сюжеты. Очевидно, что всеми этими качествами обладает русская литература, причем, по всем пунктам обыгрывая Marvel, по крайней мере внутри страны», – говорит креативный продюсер и автор проекта Георгий Рюмин.
По его словам проект «Горе от ума» откроет серию интернет-кроссоверов, в которых герои русской классики – Обломовы и Печорины, Чацкие и Чичиковы, Маниловы и Онегины – «живут с нами в одном мире, одержимые теми же страстями и стремлениями, просто немного иначе говорят и научились пользоваться благами цивилизации. Или не научились».