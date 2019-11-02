Объявлена дата выхода сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Студия Sony объявила дату выпуска в прокат сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Он появится на экранах в апреле 2022 года, сообщает The Hollywood reporter
.
В центре анимационной ленты – история подростка из Нью-Йорка Майлза Моралеса, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он. Картина получила «Оскар» как лучший анимационный фильм и множество других престижных наград.
В продолжении речь снова пойдет о Майлзе Моралесе. За постановку сиквела будет отвечать режиссер Хоаким Дос Сантос
, работавший над сериалами «Лига справедливости: Без границ»
и «Аватар: Легенда об Аанге
», сценарий напишет Дэйв Каллахэм
, в резюме которого франшиза «Неудержимые
» и сиквел «Чудо-женщины
».
Кроме того Sony разрабатывает еще и женский спин-офф мультфильма
, где речь пойдет о трех поколениях женщин-пауков, а главной героиней, вероятно, станет Гвен Стейси, которую можно увидеть в «Человеке-пауке: Через вселенные».