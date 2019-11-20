Российский хоррор «Тварь» получит индийский и южнокорейский ремейки

Компания Sony Pictures приобрела права на адаптацию российского триллера «Тварь
», студия разработает индийскую и южнокорейскую версию картины, сообщает пресс-служба дистрибьютора WDSSPR, который выпустит ленту в прокат 28 ноября.
«"Тварь" – потрясающий образец леденящего кровь хоррора, универсальный язык которого способен напугать любого зрителя. Мы счастливы, что можем приступить к адаптации этой уникальной истории в Индии и Южной Корее
», – отметил исполнительный директор международного производства Sony Pictures Майкл Рифкин
.
В фильме речь идет о семейной паре, которая, чтобы восполнить потерю сына, решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок. Главные роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков
и Елена Лядова
.
Права на показ «Твари» также проданы в 30 стран мира, в числе которых Япония, Германия, Мексика, Франция, Филиппины, Турция и другие.