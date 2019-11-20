Российский хоррор «Тварь» получит индийский и южнокорейский ремейки

анонс

Он представит «Особенных» – вместе с режиссерами хита «1+1».

Организация также увеличила срок производства уникальных авторских национальных фильмов ведущих режиссёров-мультипликаторов до пяти лет.

Фонд кино будет полностью финансировать детское, семейное и анимационное кино

19 ноября

Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном

При этом пилот ещё даже не вышел.