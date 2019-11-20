Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российский хоррор «Тварь» получит индийский и южнокорейский ремейки

20 ноября
2019 год

Новости кино >>
20 ноября 2019
Компания Sony Pictures приобрела права на адаптацию российского триллера «Тварь», студия разработает индийскую и южнокорейскую версию картины, сообщает пресс-служба дистрибьютора WDSSPR, который выпустит ленту в прокат 28 ноября.

Российский хоррор «Тварь» получит индийский и южнокорейский ремейки

«"Тварь" – потрясающий образец леденящего кровь хоррора, универсальный язык которого способен напугать любого зрителя. Мы счастливы, что можем приступить к адаптации этой уникальной истории в Индии и Южной Корее», – отметил исполнительный директор международного производства Sony Pictures Майкл Рифкин.

В фильме речь идет о семейной паре, которая, чтобы восполнить потерю сына, решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок. Главные роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

Права на показ «Твари» также проданы в 30 стран мира, в числе которых Япония, Германия, Мексика, Франция, Филиппины, Турция и другие.
версия для печати
персоны
Владимир ВдовиченковЕлена Лядова
фильмы
Тварь

анонс

Скорбим

Владимир Третьяк
18 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Третьяк.
Гавхар Шарипова
18 ноября скончалась актриса Гавхар Шарипова.
Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.
Владимир Лопухов
17 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Лопухов.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Елена Папанова
Майя Плисецкая
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Обиджан Юнусов
Роберт Армстронг
Катарина Бём
Нед Вон
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Дэвид Фитц
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен