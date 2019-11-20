Венсан Кассель приедет в Москву

Визит в столицу состоится 4 декабря, группа пообщается с журналистами, а вечером представит картину первым российским зрителям. «Особенные» основаны на реальной истории – о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
«Мы два года готовились к съемкам, встречались со специалистами и изучали все возможные материалы. Все сцены нашего нового фильма, включая побег одного из героев, взяты из реальной жизни. Мы не могли себе позволить слишком далеко отклоняться от правды или показать её слишком схематично. Мы сами стали частью того мира, который показываем, того, что в итоге вошло в наш сценарий», – отмечает режиссер Эрик Толедано.