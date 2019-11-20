Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Венсан Кассель приедет в Москву

20 ноября
2019 год

Новости кино >>
20 ноября 2019
Режиссеры французского зрительского хита «1+1» Эрик Толедано и Оливье Накаш приедут в Москву представить свой новый фильм «Особенные» – вместе с исполнителями главных ролей Венсаном Касселем и Реда Катебом, сообщает пресс-служба компании Capella Film, которая будет выпускать ленту в российский прокат.

Венсан Кассель приедет в Москву
фото: Пресс-служба фильма "Особенные"

Визит в столицу состоится 4 декабря, группа пообщается с журналистами, а вечером представит картину первым российским зрителям. «Особенные» основаны на реальной истории – о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

«Мы два года готовились к съемкам, встречались со специалистами и изучали все возможные материалы. Все сцены нашего нового фильма, включая побег одного из героев, взяты из реальной жизни. Мы не могли себе позволить слишком далеко отклоняться от правды или показать её слишком схематично. Мы сами стали частью того мира, который показываем, того, что в итоге вошло в наш сценарий», – отмечает режиссер Эрик Толедано.

В российский прокат фильм выйдет 16 января.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый фильм режиссеров «1+1» завершит Каннский кинофестиваль
персоны
Венсан КассельРеда КатебОливье НакашЭрик Толедано
фильмы
1+1Особенные

фотографии >>
Венсан Кассель приедет в Москву фотографии
Венсан Кассель приедет в Москву фотографии
Венсан Кассель приедет в Москву фотографии
Венсан Кассель приедет в Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Третьяк
18 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Третьяк.
Гавхар Шарипова
18 ноября скончалась актриса Гавхар Шарипова.
Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.
Владимир Лопухов
17 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Лопухов.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Елена Папанова
Майя Плисецкая
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Обиджан Юнусов
Роберт Армстронг
Катарина Бём
Нед Вон
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Дэвид Фитц
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
Обратный отсчёт
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
детский фильм, комедия, семейное кино
Южная Корея, 2011
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен