Сериал «Остров обреченных» выйдет 25 ноября

«Островом обреченных» местные старожилы прозвали свой район, затерянный среди болот, рек и озёр, где-то на северо-западе России. Время здесь словно остановилось. Местные жители верят в суеверия и легенды, поэтому, когда однажды утром рыбаки обнаруживают на берегу тело девушки в одежде XVI века, это привлекает внимание всего населения. Для раскрытия преступления из столицы приезжают два сыщика из разных ведомств – сотрудник МВД Максим Пешков (Соловьёв) и майор ФСБ Сергей Трубецкой (Пчела). Помогает в расследовании столичным героям деревенский участковый майор Прохин (Тактаров). В процессе раскрытия преступления, представителям закона придётся столкнуться и с другими загадочными делами «острова», окунувшись в неповторимый колорит российской глубинки.
«Сериал «Остров обречённых» обладает удивительной фактурой и выделяется лихо закрученным сюжетом. Прочитав сценарий, я обрадовался дважды: первый – когда прочел, второй – когда меня утвердили на роль. Пешков – бывалый, он всё повидал. Такой прожжённый старый волк. Для меня он похож на персонажа Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка». В контрасте с героем Дмитрия Пчелы – мой проще. Дима играет молодого фсбшника, у которого это первое в жизни дело. Он выпендрёжник - считает, что ФСБ круче, чем простые оперативники. Трубецкой несуразный, с ним приключаются неловкие истории, он более романтичный, чем мой персонаж и это немного мешает Пешкову», – говорит Константин Соловьев.