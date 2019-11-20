Сериал «Остров обреченных» выйдет 25 ноября

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Сергей Бурунов, Рина Гришина и Роман Попов ловят грабителей ювелирного магазина

Проект разрабатывается для Netflix.

20 ноября

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил против нынешнего руководства «Ленфильма»

Теперь студия отчитается о своей работе.