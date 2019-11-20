ревью

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Сергей Бурунов, Рина Гришина и Роман Попов ловят грабителей ювелирного магазина

Рецензии на фильмы

Проект разрабатывается для Netflix.

Новости кино

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил против нынешнего руководства «Ленфильма»

Теперь студия отчитается о своей работе.