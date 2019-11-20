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Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил против нынешнего руководства «Ленфильма»

20 ноября
2019 год

Новости кино >>
20 ноября 2019
Санкт-Петербургское отделение Союза кинематографистов РФ во главе с режиссером Сергеем Снежкиным собирается отправить обращение к президенту РФ с просьбой освободить от должности нынешнего генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, сообщает ТАСС по итогам общего собрания членов организации.

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил против нынешнего руководства «Ленфильма»
фото: Владимир Мединский, Владимир Путин, Федор Бондарчук и Эдуард Пичугин на киностудии "Ленфильм"/pichugin.com

«Мы считаем, что необходимо сделать следующее: освободить от должности генерального директора АО «Киностудия "Ленфильм"» Э.А. Пичугина как не справившегося с возложенными на него обязанностями; осуществить ротацию состава Совета директоров АО «Киностудия "Ленфильм"»; провести проверку деятельности киностудии «Ленфильм» с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ», – говорится в тексте обращения, зачитанном на собрании Снежкиным.

В документе также предлагают на новое руководство студии (кандидатуры не уточняются) возложить обязанность разработки программы по финансовому оздоровлению студии и выводу ее «из финансового и творческого кризиса». Отмечается, что указанная программа действий должна включать в себя целевое финансирование пяти-шести полнометражных проектов киностудии в год на протяжении ближайших пяти лет.

Руководство «Ленфильма» ответило на критику со стороны Союза кинематографистов. Так, членам санкт-петербургской организации предлагается провести серию встреч, на которых будут представлены отчет о работе студии , информация об итогах проверки Счетной палаты России, а также обсуждены «перспективы развития кино».

«Встречи пройдут в течение месяца, мы покажем загруженность павильонов, ответим на вопросы, поговорим о планах, выслушаем наших ветеранов. Даты и состав участников определим в ходе личных консультаций с нашими коллегами», – подчеркнул генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.
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