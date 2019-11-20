Дэвид Финчер сделает приквел «Китайского квартала»

Сценарий пилота Финчер будет писать вместе с Робертом Тауни, работавшим над оригинальной лентой и получившим за это премию «Оскар» в 1975 году.
«Китайский квартал» Полански рассказывал о частном детективе из Лос-Анджелеса Джейке Гиттсе в исполнении Джека Николсона. Загадочная богатая красавица попросила детектива заняться расследованием тайного романа ее мужа-инженера. Гиттс и не предполагал, что, согласившись на это дело, он окажется в центре тайных скандалов, коррупции и махинаций, правда о которых всплывет вместе с телом инженера.
Предполагается, что приквел расскажет о молодости Гиттса, который только открывает детективное агентство и погружается в мир процветающей в городе преступности и коррупции. По данным источников Deadline, Финчер сам может поставить пилотный эпизод будущего сериала.