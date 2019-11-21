«Джокер» получит продолжение

Основанный на комиксах DC фильм режиссера Тодда Филлипса
«Джокер
» с Хоакином Фениксом
в заглавной роли все-таки может получить продолжение, уверяют источники The Hollywood reporter
.
По их словам, режиссер в начале октября встречался с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом
и предложил разработать сразу несколько оригинальных историй на основе персонажей вселенной DC. Эту идею Эммерих не поддержал, однако, как утверждают источники, они с Филиппсом договорились на сиквел «Джокера» и, возможно, еще на один проект о другом злодее DC (кто это, пока вообще непонятно).
Сценарий для второго «Джокера» Филиппс уже разрабатывает вместе со Скоттом Сильвером, который писал первый фильм. Предполагается, что к роли Артура Флека вернется Хоакин Феникс. Однако пока ни студия, ни представители режиссера, ни агенты Феникса эту информацию не подтверждают.
«Джокер», собравший в мировом прокате более 1 млрд долларов, стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом R и четвертым «миллиардером» среди DC-проектов Warner Bros. после «Аквамена
» и двух
частей «Темного рыцаря
». При этом бюджет «Джокера» был существенно меньше его конкурентов и составил всего 60 млн долларов.