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«Джокер» получит продолжение

21 ноября
2019 год

Новости кино >>
21 ноября 2019
Основанный на комиксах DC фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в заглавной роли все-таки может получить продолжение, уверяют источники The Hollywood reporter.

«Джокер» получит продолжение

По их словам, режиссер в начале октября встречался с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и предложил разработать сразу несколько оригинальных историй на основе персонажей вселенной DC. Эту идею Эммерих не поддержал, однако, как утверждают источники, они с Филиппсом договорились на сиквел «Джокера» и, возможно, еще на один проект о другом злодее DC (кто это, пока вообще непонятно).

Сценарий для второго «Джокера» Филиппс уже разрабатывает вместе со Скоттом Сильвером, который писал первый фильм. Предполагается, что к роли Артура Флека вернется Хоакин Феникс. Однако пока ни студия, ни представители режиссера, ни агенты Феникса эту информацию не подтверждают.

«Джокер», собравший в мировом прокате более 1 млрд долларов, стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом R и четвертым «миллиардером» среди DC-проектов Warner Bros. после «Аквамена» и двух частей «Темного рыцаря». При этом бюджет «Джокера» был существенно меньше его конкурентов и составил всего 60 млн долларов.
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