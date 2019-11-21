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Четвертый «Звездный путь» поставит режиссер сериала «Фарго»

21 ноября
2019 год

Новости кино >>
21 ноября 2019
Студия Paramount Pictures определилась с постановщиком четвертой части возрожденной франшизы «Звездный путь», сообщает Deadline.

Четвертый «Звездный путь» поставит режиссер сериала «Фарго»
фото: "Звездный путь"

Автором сценария и режиссером картины станет шоураннер сериалов «Фарго» и «Легион» Ноа Хоули. Он же вместе с Джей Джей Абрамсом, снимавшим первые два фильма перезапущенного «Звездного пути», выступит продюсером нового фильма.

К своим ролям в четвертой части франшизы вернутся Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои Салдана и Джон Чо. Правда, подробности сюжета новой ленты пока не сообщаются.

Вместе с четвертой частью франшизы студия по-прежнему не оставляет надежду на спин-офф «Звездного пути», который может снять Квентин Тарантино, однако режиссер еще не дал своего согласия. Фильм, продюсировать который также собирается Джей Джей Абрамс, будет иметь рейтинг R, сценарий для него пишет Марк Л.Смит, работавший над «Выжившим» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
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«Звездный путь»
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