Четвертый «Звездный путь» поставит режиссер сериала «Фарго»

Студия Paramount Pictures определилась с постановщиком четвертой части возрожденной франшизы «Звездный путь», сообщает Deadline.
фото: "Звездный путь"
Автором сценария и режиссером картины станет шоураннер сериалов «Фарго» и «Легион» Ноа Хоули. Он же вместе с Джей Джей Абрамсом, снимавшим первые двафильма перезапущенного «Звездного пути», выступит продюсером нового фильма.
Вместе с четвертой частью франшизы студия по-прежнему не оставляет надежду на спин-офф «Звездного пути», который может снять Квентин Тарантино, однако режиссер еще не дал своего согласия. Фильм, продюсировать который также собирается Джей Джей Абрамс, будет иметь рейтинг R, сценарий для него пишет Марк Л.Смит, работавший над «Выжившим» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.