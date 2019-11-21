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Объявлены номинанты на премию «Лавровая ветвь»

21 ноября
2019 год

Новости кино >>
21 ноября 2019
Организационный комитета ежегодной национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» объявили номинантов на призы по итогам года. Премия будет вручена 12 декабря в Москве.

Объявлены номинанты на премию «Лавровая ветвь»
фото: Пресс-служба премии

Так, за звание лучшего неигрового телефильма будут бороться ленты «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» Елены Якович, «Летсплей» Владимира Головнева и «Театр времен Геты и Камы» Бориса Караджева. Лучшим арт-фильмом могут стать «Бессмертный» Ксении Охапкиной, «Государственные похороны» Сергея Лозницы и «Миры Маргариты» Владимира Карабанова. На победу в категории неигровых кинофильмов претендуют «Мама для Юли» Наталии Кадыровой, «Стриптиз и война» Андрея Кутило, «Хроники ртути» Бена Геза и Александры Кулак. В номинации «лучший научно-популярный, просветительский фильм» представлены «Анна Ахматова. Вечное присутствие» Елены Якович, «Магический обтюратор» Дмитрия Завильгельского, «Холивар. История рунета» Андрея Лошака. Лучшим дебютным фильмом могут стать «Анатолий Крупнов. Он был» Дарьи Иванковой, «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева и «Секретарь по идеологии» Юрия Пивоварова.

Премия за вклад в кинолетопись будет вручена режиссеру, почетному президенту фестиваля «Послание к человеку» Михаилу Литвякову.
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