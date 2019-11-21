Объявлены номинанты на премию «Лавровая ветвь»

Организационный комитета ежегодной национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» объявили номинантов на призы по итогам года. Премия будет вручена 12 декабря в Москве.
фото: Пресс-служба премии
Так, за звание лучшего неигрового телефильма будут бороться ленты «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни
» Елены Якович
, «Летсплей
» Владимира Головнева
и «Театр времен Геты и Камы
» Бориса Караджева
. Лучшим арт-фильмом могут стать «Бессмертный
» Ксении Охапкиной
, «Государственные похороны» Сергея Лозницы
и «Миры Маргариты
» Владимира Карабанова
. На победу в категории неигровых кинофильмов претендуют «Мама для Юли
» Наталии Кадыровой
, «Стриптиз и война» Андрея Кутило
, «Хроники ртути» Бена Геза
и Александры Кулак
. В номинации «лучший научно-популярный, просветительский фильм» представлены «Анна Ахматова. Вечное присутствие»
Елены Якович, «Магический обтюратор
» Дмитрия Завильгельского
, «Холивар. История рунета
» Андрея Лошака
. Лучшим дебютным фильмом могут стать «Анатолий Крупнов. Он был
» Дарьи Иванковой
, «Золотые пуговицы
» Алексея Евстигнеева
и «Секретарь по идеологии
» Юрия Пивоварова
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Премия за вклад в кинолетопись будет вручена режиссеру, почетному президенту фестиваля «Послание к человеку» Михаилу Литвякову
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