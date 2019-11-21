Фильм «Т-34» показал лучшие в Японии сборы среди российских картин за последние 20 лет

Фильм Алексея Сидорова
«Т-34
», который в российском прокате собрал 2,3 млрд рублей, стал самой кассовой российской лентой в Японии, сообщает кинокомпания «Марс Медиа», участвовавшая в производстве картины.
Выпуском фильма занимается компания Twin Distribution, по словам ее представителя, фильм вышел в 67 кинотеатрах (71 экран, включая IMAX) и получил высокие оценки у японских зрителей и критиков. Бокс-офис приближается к 600 тысячам долларов. Такими результатами в японском прокате среди русских картин может похвастаться только «Утомленные солнцем
» Никиты Михалкова
.
«Т-34» уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии. Также ожидаются релизы в Китае, Тайване, Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий.