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Российский фильм «Дылда» стал триумфатором азиатского «Оскара»

21 ноября
2019 год

Новости кино >>
21 ноября 2019
В австралийском Брисбене состоялось вручение премии Ахиатско-Тихоокеанской киноакадемии, которую часто называют «азиатский Оскаром». Единственным фильмом, получившим сразу две статуэтки, стала российская «Дылда», как сообщается на сайте академии.

Российский фильм «Дылда» стал триумфатором азиатского «Оскара»

Оператор ленты Ксения Середа стала первой женщиной, получившей награду. Кроме того, приза удостоились сценаристы «Дылды» – писатель Александр Терехов и режиссер Кантемир Балагов.

Лучшим режиссером при этом был назван казахстанский постановщик Адильхан Ержанов за ленту «Черный, черный человек», а награда за лучший фильм ожидаемо досталась «Паразитам» Пон Джун Хо.
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