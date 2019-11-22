Стартовали съемки восьмого сезона сериала «Склифосовский»

Кинокомпания «Русское» приступила к съёмкам продолжения медицинской мелодрамы «Склифосовский» для канала «Россия-1», сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Русское"
Восьмой сезон станет для героев проверкой на прочность, а для доктора Брагина (Максим Аверин) так и вовсе настоящей войной. Узнав о неутешительном диагнозе мужа, Марина (Мария Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину. Но у Брагина, как обычно, свои соображения на этот счёт.
После скандального ЧП в отделении Павлова (Елена Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего. Неожиданная кандидатура нового начальника может сильно повлиять и на личную жизнь Павловой.
Ольга (Евгения Дмитриева), почти оставившая мечту родить, вдруг получит ещё один шанс. Но это может закончиться для Куликова (Константин Юшкевич) тюрьмой. Для Нины (Анна Якунина) вторая беременность становится настоящим вызовом. Да и супруг Неклюдов (Андрей Барило), которого сложно назвать примерным отцом и образцовым мужем, снова подкидывает жене неприятный сюрприз. Нина понимает, что ей нужен отдых от семейных передряг.