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«Интерны» возвращаются в мультфильме

22 ноября
2019 год

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22 ноября 2019
Первый анимационный сериал ТНТ – «Мультерны», созданный по мотивам популярного ситкома «Интерны», – выйдет в эфир 23 ноября, сообщает пресс-служба канала.

«Интерны» возвращаются в мультфильме
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«"Интерны" стали народной комедией, и производство «Мультернов» – это шанс продлить жизнь сериалу, его героям, миру, который мы все так полюбили. "Мультерны" – это возможность взглянуть на полюбившихся нам героев с другой стороны. К тому же в реальной жизни у нас много ограничений, например, мы никогда не преодолеем законы физики. Анимация же большинство барьеров снимает, остается чистое творчество, фантазия», – говорит продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

По словам креативного продюсера Константина Сабирова, сюжеты мультсериала уже были показаны в «Интернах», однако в анимационной проекте сценаристам нужно было придумать, как подать их под новым углом и с новыми шутками.

Другой креативный продюсер Валентин Культиков рассказывает, что в «Мультернах» Романенко опять будет разводить Лобаныча на всякие авантюры, а тот в свою очередь продолжит усердно тупить. Варвара Черноус будет бегать за Романенко и слушать сплетни от Любы, а та снова будет крутить роман с Левиным на глазах у всей больницы. И, конечно, Иван Натаныч Купитман продолжит разменивать свой талант венеролога на коньяк.

«А что же доктор Быков? Благодаря волшебной силе анимации его возможности станут и вовсе безграничными. То, что не мог себе позволить реальный доктор Быков из плоти и крови, с радостью и нечеловеческим восторгом сделает анимационный тиран в белом халате», – подчеркивает Культиков.

Создатели «Мультернов» также не исключают того, что «в ближайшем будущем на ТНТ появятся и другие анимационные сериалы».
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