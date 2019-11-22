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«Яндекс» перезапустит «Смешариков»

22 ноября
2019 год

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22 ноября 2019
Группа компаний «Рики» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания новых детских проектов для семейной аудитории, сообщает пресс-служба «Рики».

«Яндекс» перезапустит «Смешариков»
фото: Пресс-служба ГК "Рики"

В рамках соглашения компании договорились о совместном выпуске сезона «Смешариков» в формате 2D, а также об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». Первые серии нового сезона выйдут весной 2020 года.

«Прямой доступ к максимально широкой аудитории открывает возможность создать уникальную экосистему, элементы которой будут интегрироваться во все популярные цифровые платформы и физические устройства. В мире существует всего несколько анимационных брендов, чей контент и продукция предназначены для всех возрастов. Уверен, с такими партнерами, как «Яндекс», у нас есть все шансы стать культовым брендом, связывающим поколения», – отмечает генеральный продюсер Группы Компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов.
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