«Яндекс» перезапустит «Смешариков»

Группа компаний «Рики» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания новых детских проектов для семейной аудитории, сообщает пресс-служба «Рики».
фото: Пресс-служба ГК "Рики"
В рамках соглашения компании договорились о совместном выпуске сезона «Смешариков» в формате 2D, а также об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». Первые серии нового сезона выйдут весной 2020 года.
«Прямой доступ к максимально широкой аудитории открывает возможность создать уникальную экосистему, элементы которой будут интегрироваться во все популярные цифровые платформы и физические устройства. В мире существует всего несколько анимационных брендов, чей контент и продукция предназначены для всех возрастов. Уверен, с такими партнерами, как «Яндекс», у нас есть все шансы стать культовым брендом, связывающим поколения», – отмечает генеральный продюсер Группы Компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов.