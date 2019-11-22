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Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей

22 ноября
2019 год

Новости кино >>
22 ноября 2019
Кино-Театр.Ру представляет дублированный трейлер анимационного блокбастера «Тролли. Мировой тур» - сиквела популярного мультфильма 2016 года.


Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей

В оригинальной версии персонажи говорят и поют голосами Анны Кендрик, Джастина Тимберлэйка, Джейми Дорнана, Сэма Рокуэлла, Джеймса Кордена, Карана Сони, Келли Кларксон и других. Для российского проката героев озвучили Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян.

На большие экраны лента «Тролли. Мировой тур» выйдет 19 марта 2020 года.
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Тролли: Мировое турне

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Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей фотографии
Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей фотографии
Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей фотографии
Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей фотографии
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