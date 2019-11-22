Билан, Дайнеко, Гагарина и Галустян спели за троллей

Кино-Театр.Ру
представляет дублированный трейлер анимационного блокбастера «Тролли. Мировой тур»
- сиквела популярного мультфильма
2016 года.
Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.
В оригинальной версии персонажи говорят и поют голосами Анны Кендрик
, Джастина Тимберлэйка
, Джейми Дорнана
, Сэма Рокуэлла
, Джеймса Кордена
, Карана Сони
, Келли Кларксон
и других. Для российского проката героев озвучили Дима Билан
, Виктория Дайнеко
, Полина Гагарина
и Михаил Галустян
.
На большие экраны лента «Тролли. Мировой тур»
выйдет 19 марта 2020
года.