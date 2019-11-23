Любимые персонажи «Полицейского с Рублёвки» вернутся к зрителям в начале декабря

С 5 декабря эксклюзивно на видеоплатформе Premier стартует новый сезон «Полицейского с Рублёвки», представляющий собой приквел ко второй части кинокомедии, чей прокат начнётся через неделю, 12 декабря. Тем самым зрители смогут посмотреть продолжение сериала и новый фильм с разницей всего в несколько дней, уточняет пресс-служба «ГПМ Развлекательное телевидение».
фото: кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2»
По сюжету пятого сезона на Рублёвке открывается полицейская академия. Возглавит новую структуру Владимир Яковлев (Сергей Бурунов), так что теперь будущее российской полиции полностью в руках полковника. Но поговаривают, что ему уже давно хотят присвоить генерала. Если, конечно, Володя и его команда смогут раскрыть одно очень запутанное дело. Помогать Яковлеву в воспитании нового поколения и получении генеральских погон будут бывшие сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится еще и Кристина (Софья Каштанова). Всё дело в том, что новому учебному учреждению понадобится штатный психолог, а лучшей кандидатуры, чем Кристина, нет на всей Рублёвке. Правда, уговорить девушку примерить полицейскую форму будет совсем непросто.
В «Полицейском с Рублёвки. Новогоднем беспределе 2» сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь?