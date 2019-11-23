Наталья Назарова покажет москвичам «Простой карандаш»

28 ноября в московском киноцентре «Октябрь» в 20.30 состоится премьера фильма Натальи Назаровой «Простой карандаш», чей выход в прокат назначен на 5 декабря. Картину представят и обсудят со зрителями его создатели, а также кинокритик Денис Виленкин. Билеты на показ можно приобрести на сайте Каро, сообщает пресс-служба фильма.
фото: Пресс-служба фильма
Картина была участником основного конкурса фестиваля «Окно в Европу-2019», где получила Специальный приз жюри и Диплом кинокритиков, а также была неофициально названа одним из лучших фильмов фестиваля. По словам продюсера фильма Дениса Ковалевского, «это история о невероятной женщине. Благодаря силе её духа и стойкости характера, окружающий мир меняется, и даже, казалось бы, неисправимый, озлобленный подросток может вдруг стать для неё другом. Я не знаю других подобных фильмов».
Главные роли в картине сыграли Надежда Горелова и Владимир Мишуков, а также непрофессиональные актёры Кирилл Веселов и Александр Кольчевский. По сюжету коренная жительница Санкт-Петербурга Антонина (Горелова) вынуждена переехать в глубинку, в посёлок Тихий, чтобы быть ближе к мужу, отбывающему срок в местной колонии. Устроившись учительницей рисования в местную школу, она узнаёт об одной особенности города: жителей держит в страхе местный хулиган Миша Пономарёв (Кольчевский). Старший брат Пономарёва – опасный преступник, который отбывает срок и в ближайшее время должен выйти на свободу. Жители посёлка живут в страхе, но делают вид, что их жизнь такая, какой и должна быть, стараясь не высовываться, чтобы не нарваться на неприятности. Антонина принимает решение в одиночку противостоять хулиганам. И главным её оружием становятся простой карандаш и доброе сердце. Мишукову достался образ мужа Антонины – известного художника Сергея Золотарёва, который получает большой срок за то, что ударил полицейского, отстаивая свои политические убеждения. Веселов сыграл одарённого Диму Дёмкина.
фото: Пресс-служба фильма
«Кирилла Веселова я выбрала на кастинге в Сегеже. Тогда было отсмотрено около 100 детей. Мне он очень понравился своей открытостью и обаянием и непредсказуемыми эмоциональными реакциями. Мне нужен был мальчик, которому будешь верить, что он талант, самородок. Кирилл из многодетной семьи, у него очень хорошие родители. В фильме он должен был играть талантливого мальчика из неблагополучной семьи. И, несмотря на его семейное благополучие, я выбрала его, так как поверила, что именно он сможет сыграть эту роль.
Сашу Кольчевского мне привела на кастинг Виктория Дудоните, социальный педагог из Сегежи (в фильме она также сыграла роль учительницы английского). Это был уже последний день кастинга, и я уже думала, что придётся искать актёра в Москве. Но появился Саша. Саша воспитывался в детском доме. Он сразу понравился мне своей мягкой органикой, ситуационным мышлением – умением сразу входить в этюд, ситуацию. Как ни странно это звучит, но у Саши есть что-то от органики Олега Янковского – такая мягкая, мудрая ирония. Это очень подходило главному герою. Было сложнее с жёсткими сценами. У Саши есть эмоциональный блок, запрет на сильные эмоции, как он сам мне сказал "у меня пару раз планку срывало и я не хочу повторения". Но в процессе съёмок нам удалось это преодолеть», – рассказала о кастинге Наталья Назарова.
фото: Пресс-служба фильма
Идея картины пришла к Назаровой уже очень давно. «Мне хотелось снять фильм о том, что с помощью простого карандаша, казалось бы, такого невзрачного предмета, человек пытается изменить мир в лучшую сторону», – говорит режиссёр и сценарист, которая сама занимается рисованием и признаётся, что очень любит именно графику. Она отметила, что писала сценарий под Надежду Горелову, поскольку в ней «есть невероятный внутренний свет и чистота, их невозможно воплотить благодаря актёрскому таланту. Эти качества либо есть, либо нет».
Съёмки фильма проходили в карельском городе Сегежа, и это неслучайно: там не только уникальные пейзажи, от которых захватывает дух, но и находится целлюлозно-бумажный комбинат, послуживший идеальной фактурой для фильма. Изначально локацию предложил оператор Андрей Найденов, и, увидев необыкновенную природу Русского Севера вживую, создатели фильма его полностью поддержали.