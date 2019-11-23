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Тодд Филлипс высказался о судьбе предполагаемого сиквела «Джокера»

23 ноября
2019 год

Новости кино >>
23 ноября 2019
Режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс внёс ясность в ситуацию, связанную со слухами о сиквеле фильма с Хоакином Фениксом. Согласно интервью, опубликованном в IndieWire, ни о каком продолжении речи пока нет.

Тодд Филлипс высказался о судьбе предполагаемого сиквела «Джокера»
фото: Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках «Джокера»

«Могу честно сказать вам, что не было никакого собрания 7 октября, где я присутствовал. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не мой стиль. Когда я снял комедию "Мальчишник в Вегасе", которая стала большим успехом для Warner Bros., я не стал продюсером, штампующим комедии, и не мог просто сказать: "О, давайте снимать больше фильмов. Мы, конечно, обсуждали с Хоакином идею продолжения, но никаких официальных договоренностей с ним и сценаристом не существует. Вот настоящая правда о сиквеле, так что статья в лучшем случае преждевременна», — заявил Филлипс.

Ранее сообщалось, что, по словам источников The Hollywood Reporter, режиссёр в начале октября встречался с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и предложил разработать сразу несколько оригинальных историй на основе персонажей вселенной DC. Эту идею Эммерих не поддержал, однако они якобы договорились на сиквел «Джокера» и ещё на один проект о другом злодее DC.
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