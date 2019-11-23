Тодд Филлипс высказался о судьбе предполагаемого сиквела «Джокера»

фото: Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках «Джокера»
«Могу честно сказать вам, что не было никакого собрания 7 октября, где я присутствовал. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не мой стиль. Когда я снял комедию "Мальчишник в Вегасе", которая стала большим успехом для Warner Bros., я не стал продюсером, штампующим комедии, и не мог просто сказать: "О, давайте снимать больше фильмов. Мы, конечно, обсуждали с Хоакином идею продолжения, но никаких официальных договоренностей с ним и сценаристом не существует. Вот настоящая правда о сиквеле, так что статья в лучшем случае преждевременна», — заявил Филлипс.
Ранее сообщалось, что, по словам источников The Hollywood Reporter, режиссёр в начале октября встречался с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и предложил разработать сразу несколько оригинальных историй на основе персонажей вселенной DC. Эту идею Эммерих не поддержал, однако они якобы договорились на сиквел «Джокера» и ещё на один проект о другом злодее DC.