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Про Майкла Джексона снимут игровое кино

23 ноября
2019 год

Новости кино >>
23 ноября 2019
В Голливуде поставят биографическую ленту о жизни и смерти короля поп-музыки Майкла Джексона, уверяет Deadline.


За постановку возьмётся продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг, а сценарий напишет автор «Гладиатора» Джон Логан. Со стороны семьи музыканта получено официальное разрешение на съёмки. Зрителей ожидает традиционный байопик, а не разоблачительное кино в духе документального фильма «Покидая Неверленд».

Помимо грядущей картины студии GK Films, жизни Джексона также посвятят бродвейский мюзикл.
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Про Майкла Джексона снимут игровое кино фотографии
Про Майкла Джексона снимут игровое кино фотографии
Про Майкла Джексона снимут игровое кино фотографии
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