Про Майкла Джексона снимут игровое кино

В Голливуде поставят биографическую ленту о жизни и смерти короля поп-музыки Майкла Джексона
, уверяет Deadline
.
За постановку возьмётся продюсер «Богемской рапсодии
» Грэм Кинг
, а сценарий напишет автор «Гладиатора
» Джон Логан
. Со стороны семьи музыканта получено официальное разрешение на съёмки. Зрителей ожидает традиционный байопик, а не разоблачительное кино в духе документального фильма «Покидая Неверленд»
.
Помимо грядущей картины студии GK Films, жизни Джексона также посвятят бродвейский мюзикл.