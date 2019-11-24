Кино.Платформа Potential запустила сценарный конкурс «Город вопреки»

Potential совместно с сетью пекарен-кондитерских «Буше» проводят сценарный конкурс короткого метра «Город вопреки», сообщает пресс-служба Кино.Платформы. Желающим принять участие нужно придумать историю, в которой местом действия будет Санкт-Петербург и/или Москва, а главную роль исполнит актёр, музыкант, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. По сценарию победителя до 1 мая 2020 года будет снят фильм. Бюджет съёмок — 500 тысяч рублей. Производством займутся команды Potential, «Буше» и агентства Red Pepper Film.
Города. Точки на карте. Пространства жизни и для жизни, или чего-то похожего на жизнь. Два самых больших города страны. Антагонисты, гораздо более близкие друг другу, чем кажется обычно. Москва и Петербург. Каждый из них — территория людей и их историй. Что объединяет эти два города? Организаторы приглашают вас подумать над ответом вместе с ними и написать сценарии короткометражек о людях на фоне города. Про Питер или Москву, про города, в которых мы живём, творим и где мы — настоящие в каждый момент времени.
Срок подачи заявок: до 12 января 2020-го. Их принимают на сайте Кино.Платформы Potential, здесь же можно ознакомиться с регламентом. Заявка должна включать название, логлайн, синопсис, сценарий в американском формате (до 15 страниц) и мотивационное письмо.
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential
Конкурс будет состоять из трёх этапов. Первый – заочный тур – продлится до 12 января. По его итогам будет объявлен шорт-лист – не позднее 15 февраля. Затем состоится закрытая защита проектов из шорт-листа – не позднее 28 февраля. А 1 марта объявят финальные результаты.
Работы оценит жюри, в которое вместе с Юрием Музыченко вошли продюсеры и основатели Кино.Платформы Potential Александра Алёхина и Ирина Обидова, коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер, руководитель отдела дизайна и проектов «Буше» Евгения Песьякова и креативный продюсер Red Pepper Film Данил Голованов.