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Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена

24 ноября
2019 год

Новости кино >>
24 ноября 2019
Джон Туртурро присоединился к команде нового фильма про Бэтмена. Новостью поделился на своей странице в Twitter режиссёр картины Мэтт Ривз.

Актёру предстоит воплотить образ главаря готэмской мафии Кармайна Фальконе, который является одним из антагонистов главного героя.

Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена
фото: joblo.com

Ранее в фильм записались Колин Фаррелл и Энди Серкис. Первый предстанет в качестве Пингвина, а второй превратится в дворецкого Альфреда. Титульный образ воплотит Роберт Паттинсон, Полу Дано доверили роль Загадочника, а Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц. В картине также будет задействован Джеффри Райт в качестве комиссара Гордона.

В кинотеатрах новый «Бэтмен» должен появиться в июне 2021 года.
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Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена фотографии
Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена фотографии
Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена фотографии
Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена фотографии
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