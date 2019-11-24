Джон Туртурро станет антагонистом Бэтмена

Джон Туртурро
присоединился к команде нового фильма про Бэтмена. Новостью поделился на своей странице в Twitter
режиссёр картины Мэтт Ривз
.
Актёру предстоит воплотить образ главаря готэмской мафии Кармайна Фальконе, который является одним из антагонистов главного героя.
Ранее в фильм записались Колин Фаррелл
и Энди Серкис
. Первый предстанет в качестве Пингвина, а второй превратится в дворецкого Альфреда. Титульный образ воплотит Роберт Паттинсон
, Полу Дано
доверили роль Загадочника, а Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц
. В картине также будет задействован Джеффри Райт
в качестве комиссара Гордона.
В кинотеатрах новый «Бэтмен
» должен появиться в июне 2021 года.