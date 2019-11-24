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«Простой карандаш» Натальи Назаровой победил на фестивале в Онфлёре

24 ноября
2019 год

Новости кино >>
24 ноября 2019
Во Франции завершился 27-й Фестиваль российского кино в Онфлёре, проходивший с 19 по 24 ноября.

Согласно ТАСС, жюри во главе с Жераром Кравчиком присудило гран-при картине Натальи Назаровой «Простой карандаш». Надежда Горелова, сыгравшая главную роль в фильме, объявлена лучшей актрисой смотра на пару с Еленой Сусаниной, отмеченной наградой за «Керосин» Юсупа Разыкова.

«Простой карандаш» Натальи Назаровой победил на фестивале в Онфлёре
фото: кадр из фильма «Простой карандаш»

Александра Петрова и Ивана Янковского отметили призами за лучшие мужские образы в «Тексте» Клима Шипенко, получившем также премию имени Франсуа Шале за сценарий. Приз региона Нижняя Нормандия за лучший дебют достался «Близким» Ксении Зуевой.

За пять дней в Онфлёре было показано более 35 фильмов, среди которых «Давай разведёмся» Анны Пармас, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Элефант» Алексея Красовского, «Бык» Бориса Акопова, «Танец с саблями» Юсупа Разыкова и другие работы. В жюри, помимо Кравчика, вошли актриса Жюли Деларме, режиссёр Алин-Луиз Иссерманн, журналист Ги Конопники и сценарист Мари-Пьер Тома.
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персоны
Борис АкоповАлександр ВелединскийНадежда ГореловаЖюли ДелармеКсения ЗуеваЖерар КравчикАлексей КрасовскийНаталья Назарова (II)Анна ПармасАлександр Петров (III)Юсуп РазыковЛариса СадиловаЕлена СусанинаКлим ШипенкоИван Янковский
фильмы
БлизкиеБыкВ Кейптаунском портуДавай разведёмсяКеросинОднажды в ТрубчевскеПростой карандашТанец с саблямиТекстЭлефант

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