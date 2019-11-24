«Простой карандаш» Натальи Назаровой победил на фестивале в Онфлёре

Во Франции завершился 27-й Фестиваль российского кино в Онфлёре
, проходивший с 19 по 24 ноября.
Согласно ТАСС
, жюри во главе с Жераром Кравчиком
присудило гран-при картине Натальи Назаровой
«Простой карандаш
». Надежда Горелова
, сыгравшая главную роль в фильме, объявлена лучшей актрисой смотра на пару с Еленой Сусаниной
, отмеченной наградой за «Керосин
» Юсупа Разыкова
.
Александра Петрова фото: кадр из фильма «Простой карандаш»
и Ивана Янковского
отметили призами за лучшие мужские образы в «Тексте
» Клима Шипенко
, получившем также премию имени Франсуа Шале за сценарий. Приз региона Нижняя Нормандия за лучший дебют достался «Близким
» Ксении Зуевой
.
За пять дней в Онфлёре было показано более 35 фильмов, среди которых «Давай разведёмся
» Анны Пармас
, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского
, «Однажды в Трубчевске
» Ларисы Садиловой
, «Элефант
» Алексея Красовского
, «Бык
» Бориса Акопова
, «Танец с саблями
» Юсупа Разыкова и другие работы. В жюри, помимо Кравчика, вошли актриса Жюли Деларме
, режиссёр Алин-Луиз Иссерманн
, журналист Ги Конопники
и сценарист Мари-Пьер Тома
.