Бен Аффлек поставит фильм о геноциде Конго

Бен Аффлек
подобрал себе новый режиссёрский проект, уверяет Deadline
.
Актёр возьмётся за постановку экранизации исторического романа Адама Хохшильда
«Призрак короля Леопольда
», впервые изданного в 1998-м. Сценарий напишет Фархад Сафиния
. Аффлек также числится продюсером будущей картины вместе с Мартином Скорсезе
.
Драма поведает об эпохе XIX века и Африке, колонизированной в те времена Европой. По сюжету жители Конго, страдающего от геноцида, устроенного в стране бельгийским королём Леопольдом Вторым, дают отпор его армии, породив невозможный союз между чернокожим американским миссионером, английским журналистом и ирландским шпионом. Вместе они пролили свет на зверства узурпатора-богатея, после чего Жорж Мельес
, Артур Конан Дойль
, Марк Твен
, Джозеф Конрад
и дипломат Роджер Кейсмент
привлекли внимание общественности к зверствам бельгийцев в Конго. В итоге, Леопольд продал свои африканские владения бельгийскому государству, что привело к возникновению колонии Бельгийское Конго.
Конрад, вдохновившись этой историей, написал «Сердце тьмы
», а роман Хохшильда стал основой для документальной ленты 2006 года.