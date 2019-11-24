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Бен Аффлек поставит фильм о геноциде Конго

24 ноября
2019 год

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24 ноября 2019
Бен Аффлек подобрал себе новый режиссёрский проект, уверяет Deadline.

Актёр возьмётся за постановку экранизации исторического романа Адама Хохшильда «Призрак короля Леопольда», впервые изданного в 1998-м. Сценарий напишет Фархад Сафиния. Аффлек также числится продюсером будущей картины вместе с Мартином Скорсезе.

Бен Аффлек поставит фильм о геноциде Конго
фото: joblo.com

Драма поведает об эпохе XIX века и Африке, колонизированной в те времена Европой. По сюжету жители Конго, страдающего от геноцида, устроенного в стране бельгийским королём Леопольдом Вторым, дают отпор его армии, породив невозможный союз между чернокожим американским миссионером, английским журналистом и ирландским шпионом. Вместе они пролили свет на зверства узурпатора-богатея, после чего Жорж Мельес, Артур Конан Дойль, Марк Твен, Джозеф Конрад и дипломат Роджер Кейсмент привлекли внимание общественности к зверствам бельгийцев в Конго. В итоге, Леопольд продал свои африканские владения бельгийскому государству, что привело к возникновению колонии Бельгийское Конго.

Конрад, вдохновившись этой историей, написал «Сердце тьмы», а роман Хохшильда стал основой для документальной ленты 2006 года.
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